Avengers: Secret Wars, i fratelli Russo: "Potremmo girare sei film!"

Gli Avengers hanno partecipato a distanza al panel dei fratelli Russo che hanno confermato che sarebbero interessati a dirigere un film tratto da Secret Wars.

Durante l'evento in programma al San Diego Comic-Con 2019 i video inviati dai membri del cast dei cinecomic Marvel hanno entusiasmato i fan. I Russo hanno in particolare parlato della possibilità di girare un adattamento dei fumetti di Secret Wars: "La nostra esperienza alla Marvel è stato uno dei migliori periodi creativi e ci piacerebbe lavorare nuovamente con la Marvel e forse accadrà in occasione di Secret Wars". Joe ha sottolineato: "Si tratta di una delle nostre storie preferite quando eravamo giovani e ho letto quei fumetti quando avevo 12 anni". Joe non sa però in quanti film potrebbe essere suddiviso il racconto: "Potrebbe essere composto da sei parti!".

Mark Ruffalo ha voluto chiedere ai registi se ora che Bruce Banner e Hulk vanno d'accordo vuol dire che "Smart Hulk" è diventato il membro degli Avengers più forte e intelligente. Joe Russo era un po' scettico perché considera Tony Stark degno di quel titolo, mentre Anthony Russo pensa che il primato vada dato a Shuri.

Chris Evans, invece, era interessato a sapere se i filmmaker avevano pensato alla prima cosa fatta da Captain America/Steve Rogers dopo aver riportato le Gemme dell'Infinito al loro posto. I fratelli hanno idee diverse anche su questo argomento: Anthony pensa che l'eroe e Peggy probabilmente hanno cercato di diventare genitori, mentre Joe ha immaginato una tappa in bagno dopo tutti quei viaggi nel tempo.

Chris Hemsworth ha invece espresso la sua convinzione che anche i filmmaker siano d'accordo con la sua sicurezza che Thor sia il miglior leader per il gruppo chiamato in passato Guardiani della Galassia e che ora lui definisce Asgardiani della Galassia.

L'interprete di Spider-Man:, Tom Holland, verrà diretto nuovamente dai fratelli Russo in occasione del film Cherry: un film drammatico vietato ai minori ambientato nella città di Cleveland e dedicato alla dipendenza dalle droghe. Joe Russo ha dichiarato: "Ci ha toccato entrambi ed è un film profondamente personale per noi. L'autore del libro è cresciuto nella stessa area della città in cui abbiamo vissuto, ma ha avuto esperienze molto diverse". Anthony ha aggiunto: " Sarà vietato ai minori ed è un film complicato e maturo. Non sarà all'insegna dell'intrattenimento come i film Marvel, ma sono storie che devono essere raccontate e io e Joe siamo nella situazione che ci permette di realizzare queste storie".

Robert Downey Jr. ha quindi chiesto un commento sul percorso compiuto da Iron Man nel corso dei film e i registi hanno sottolineato che si è trattata di un'evoluzione tipica di un uomo che si è occupato prevalentemente di se stesso e impara invece a sacrificarsi per il bene.

Paul Rudd ha sperato di rubare a Captain America il titolo di Miglior fondoschiena d'America, ma il pubblico e i filmmaker non hanno avuto dubbi nel proclamare ancora una volta Evans il detentore del primato.

