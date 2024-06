Avengers: Secret Wars, ecco quali fumetti ispireranno i prossimi film dei Vendicatori

Recentemente abbiamo appreso che i Marvel Studios hanno messo gli occhi su Shawn Levy, regista di Deadpool e Wolverine, per dirigere Avengers 5. Il cineasta ha infatti letto la sceneggiatura di Michael Waldron per il progetto ed è ora in trattative per occuparsi di un film originariamente intitolato La dinastia Kang.

The Cosmic Circus ha condiviso oggi un aggiornamento sul progetto, ribadendo le recenti notizie che parlano di una storia con elementi multiversali. Il sito ha inoltre appreso che, per quanto riguarda Avengers: Secret Wars, probabilmente uscirà in due parti e presenterà "più di un antagonista centrale".

Avengers 5 potrebbe riportare in scena oltre 60 personaggi dell'MCU

Le novità sulla trama e il ritorno di Loki e Sylvie

Sembra anche che il piano sia quello di adattare elementi dell'evento Avengers Assemble di Jason Aaron. In quell'evento, Mefisto riscrive la realtà per liberarsi una volta per tutte dei Vendicatori della Terra-616; gli eroi inseguono il cattivo attraverso il Multiverso e incontrano persino le loro controparti del 10.000 a.C.. Il gioco coinvolgeva anche uno dei Signori del Male multiversali.

Anche Avengers Forever dovrebbe entrare a far parte del film. In questa storia Rick Jones riunisce i Vendicatori del passato, del presente e del futuro per respingere l'attacco della variante di Kang il Conquistatore, Immortus.

Infine, anche la storia Time Runs Out, che vede i Vendicatori contrapposti agli Illuminati, dovrebbe rientrare nel film. È interessante notare che il sito aggiunge: "Se la gente vuole davvero guardare avanti, oltre Secret Wars e oltre il reboot soft, dovrebbe guardare alle stelle - in particolare, a Eternals Vol. 3".

Loki 2: un'immagine del finale di stagione

Abbiamo incontrato per la prima volta gli Illuminati in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e il sito fa notare che un terzo film di Doctor Strange è d'obbligo per mettere in scena il ruolo previsto di Stephen Strange nella storia.

L'ultima chicca sugli Avengers riguarda la notizia che Loki e Sylvie avranno un ruolo chiave nei prossimi film. Era prevedibile dopo la serie televisiva su Loki e, una volta che il Multiverso sarà stato sconvolto dalle Incursioni, il Dio della malizia tornerà senza dubbio. Avengers 5 è attualmente previsto nelle sale l'1 maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027.