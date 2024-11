Avengers: Secret Wars, ecco come potrebbe spianare la strada all'arrivo degli X-Men

Precedenti indiscrezioni hanno affermato che gli eventi di Avengers: Doomsday e Secret Wars dovrebbero condurre a un "soft reboot" del Marvel Cinematic Universe, e si è speculato molto sul fatto che questo reset faciliterà l'introduzione degli X-Men.

Abbiamo già visto alcuni personaggi dell'era 20th Century Fox fare il loro ingresso nel MCU, ma personaggi come Charles Xavier (Sir Patrick Stewart), Bestia (Kelsey Grammar) e Wolverine (Hugh Jackman) sono apparsi finora solo in linee temporali alternative del Multiverso.

Recentemente, Kevin Feige ha parlato dei piani dei Marvel Studios per gli X-Men all'apertura del Disney APAC Content Showcase a Singapore. "Penso che questo continuerà nei prossimi film con alcuni protagonisti degli X-Men che potreste riconoscere. Subito dopo, l'intera storia di Secret Wars ci condurrà in una nuova era dei mutanti e degli X-Men".

Secondo lo scooper MTTSH, ciò avverrà attraverso la creazione di "un nuovo universo in cui i mutanti/X-Men sono sempre esistiti nel MCU". Se la notizia fosse esatta, non si tratterebbe esattamente di una grande sorpresa. Abbiamo già assistito a diversi eventi di stravolgimento della realtà nel MCU in questa fase, in particolare il "Blip" (o Decimazione) causato da Thanos e l'inversione di Tony Stark in Avengers: Endgame.

Si ritiene che Secret Wars riunirà più personaggi e linee temporali, quindi è ragionevole supporre che un tentativo di fermare le Incursioni da parte, ad esempio, di Scarlet Witch (in una sorta di House of M al contrario) potrebbe portare alla creazione di un MCU completamente nuovo.

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, che fanno il loro ritorno nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Anche Robert Downey Jr. farà il suo ritorno nel MCU, ma nei panni del Dottor Destino.