Avengers: Infinity War, Thor sbaglia il nome di una location... due volte

In Avengers: Infinity War, Thor è protagonista di un errore che lo porta a pronunciare in modo errato per ben due volte una location cara ai fan dell'MCU.

In Avengers: Infinity War, Thor (Chris Hemsworth) commette per ben due volte lo stesso errore nel pronunciare il nome di una località che ha una notevole importanza per il personaggio dopo gli eventi di Thor: Ragnarok.

Avengers: Infinity War - Un'immagine dal trailer

Thor: Ragnarok ha visto il Dio del Tuono costretto a trovarsi una nuova arma dopo che il Mjölnir viene distrutto da Hela. Thor adotta allora Stormbreaker. Per la maggior parte di Avengers: Infinity War il team degli Avengers è diviso ingruppi separati: Captain America (Chris Evans) è rimasto sulla Terra, Iron Man (Robert Downey Jr.) si è recato su Titan mentre Thor ha intrapreso un viaggio verso Nidavellir, uno dei Sette Mondi, patria del leggendario fabbro Eitri (Peter Dinklage), creatore del Mjölnir.

Avengers: Infinity War, per il film Marvel era previsto un inizio diverso

Thor sa di non poter affrontare Thanos senza un'arma adeguata così unisce le forze a Rocket (Bradley Cooper) e Groot (Vin Diesel) per andare in cerca del Re dei Nani nella speranza che realizzi per lui una nuova arma. Mentre spiega ai Guardiani il suo piano, Thor prnuncia "Nivadellir" al posto di "Nidavellir", ma quel che è peggio è che l'errore viene ripetuto per ben due volte. Anche dopo che Rocket ha pronunciato correttamente il nome della località ed è divertito nello scoprire che la leggendaria location è reale, il Dio del Tuono sbaglia nuovamente. Thor chiamerà il Regno col nome giusto solo quando lui e i suoi nuovi alleati sono ormai prossimi alla stella di neutroni.