Avengers: Infinity War, ecco perché Thanos ha mentito su Gamora!

Il rapporto tra Thanos e Gamora, interpretati rispettivamente da Josh Brolin e Zoe Saldana, è uno degli archi narrativi più importanti di Avengers: Infinity War e c'è la possibilità che tutto ciò che abbiamo visto e sentito sia una bugia da parte del super villain della Marvel!

Per ottenere il suo scopo di uccidere metà delle creature del cosmo, Thanos ha dovuto sacrificare una cosa che amava. Ma nessuno si è mai chiesto se effettivamente il gigante provasse quel sentimento verso di lei. Secondo l'utente Twitter PoeHotDameron assolutamente no, l'amore per Gamora era solo una bugia di Thanos e ne ha le prove.

Il colore arancione, quello appartenente alla Gemma dell'Anima, viene abbinato alla sfera dell'amore. Questo colore viene messo in scena solo due volte relativamente a Gamora: in una scena con l'adorata madre e nel momento con Peter Quill (Chris Pratt) in cui si dicono "Ti amo". Per la stessa teoria, il colore viola è il colore che domina le sequenze in cui si parla di Thanos e del terrore che emana. E per rafforzare l'ipotesi dell'utente Twitter, nella scena sul Vormir in cui Thanos compie il delitto, il sole arancione viene eclissato da una luna interamente viola.

Se uniamo i puntini, sembra proprio che non ci sia amore - e quindi vero sacrificio - nel gesto compiuto da Thanos. L'intera analisi della fotografia del film può essere trovata nel thread collegato a questa entry su Twitter:

THANOS DOESN'T LOVE GAMORA AND I CAN USE THE MOVIE'S OWN VISUAL LANGUAGE TO PROVE IT: A Thread pic.twitter.com/XgwMutJfVy — Katiecorn (@PoeHotDameron) March 14, 2019

I devastanti fatti di Avengers: Infinity War avranno le loro grosse conseguenze in Avengers: Endgame, la cui trama ci racconta un film ricco di tensione: Thanos ha schioccato le dita in Avengers: Infinity War e metà della vita sulla Terra si è dissolta all'istante. Adesso un gruppo di guerrieri, inclusi Captain America, Black Widow, Iron Man, Thor e Hulk, uniscono le forze per contrapporsi al genocidio del Titano Pazzo. Dal momento che i nostri eroi non sono stati in grado di fermare Thanos la prima volta, cosa li fa credere di riuscirsi adesso? La risposta sarebbe nell'incredibile potere di Captain Marvel o negli infinitamente piccoli spazi tra atomi accessibili da Ant-Man. Avengers: Endgame riscriverà il Marvel Cinematic Universe come lo conosciamo. Quando tutto sarà finito, niente sarà più lo stesso.