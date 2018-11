Avengers: Infinity War: la spada di Gamora è in grado di uccidere un asgardiano

Nel Marvel Cinematic Universe, Gamora viene presentata come una delle assassine più letali e feroci della galassia. Si è guadagnata dei nemici solo per il fatto di essere associata al padre adottivo Thanos, e ha dimostrato di essere un'abile guerriera in combattimento. Secondo i Marvel Studios, Gamora è in grado di uccidere un asgardiano.

La prova è contenuta nel Marvel Studios Visual Dictionary in cui si parla della spada retraibile di Gamora, chiamata curiosamente "Godslayer". Nel libro si sostiene che "la spada retraibile di Gamora, Godslayer, è chiamata così perché può uccidere anche un asgardiano. Quando si trova ad affrontare il mostruoso Abilisk, Gamora usa Godslayer per tagliare la gola della gigantesca bestia."

In teoria Gamora sarebbe in grado di eliminare perfino Thor e Loki, ma visto il finale di Avengers: Infinity War potrebbe non averne l'occasione. In realtà sono in molti a prevedere il ritorno di Gamora in Avengers 4, ma la sua interprete Zoe Saldana non si sbilancia: "Non lo so. Per amore dei fans devoti, non vogliamo rubar loto l'esperienza di essere sorpresi. Facciamo tutto questo per loro e dobbiamo proteggere ciò che facciamo."

In attesa di conoscere la sorte di Gamora in Avengers 4, l'artista Bob Cheshire, concept artist per i Marvel Studios, ha diffuso un toccante concept art che ritrae il primo incontro tra Thanos (Josh Brolin) e una giovane Gamora (Ariana Greenblatt). Considerando il fatto che la scena si svolge sullo sfondo dell'uccisione del popolo Zen-Whoberi da parte del Titano Pazzo, il concept art assume una svolta straziante. La sequenza flashback si configura come un elemento interessante di Avengers: Infinity War, dove Thanos è pronto a sacrificare Gamora per ottenere la Gemma dell'Anima.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!