Avengers: Infinity War, l'esilarante scontro tra Thanos e Thor sulle note di Immigrant Song

Fin dall'uscita di Thor: Ragnarok in sala, i fan hanno associato l'hit dei Led Zeppelin Immigrant Song non solo a Thor, ma a tutti gli eroi Marvel possibili e immaginabili. Tra i video più divertenti, ne spunta uno di Avengers: Infinity War in cui Immigrant Song fa da colonna sonora a un esilarante scontro tra Thanos e Thor.

Una delle scene più potenti di Avengers: Infinity War è stata trasformata dal cambio del sonoro assumendo un tono lievemente parodistico che non ne ha diminuito l'impatto. Soprattutto perché Thor non è riuscito a uccidere il Titano Pazzo, con le conseguenze che ben sappiamo.

Parlando del ruolo di Thanos in Avengers: Endgame, i fratelli Russo hanno puntualizzato che ora ha raggiunto i suoi scopi, il Titano si è placato: "La storia del film prenderà il via là dove si è concluso Infinity War. L'intero universo ha sperimentato lo stesso destino, ed è stato unito da questa terribile esperienza. Thanos ha realizzato il suo piano, ha concluso il suo lavoro. Adesso si è ritirato".

Avengers: Endgame arriverà nei cinema italiani il 24 aprile.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!