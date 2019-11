Avengers: Infinity War, una delle scene cancellate svela una incredibile sorpresa

L'uscita dell'Infinity Saga in Blue-ray ha confermato che una delle scene leaked di Avengers: Infinity War era autentica. La sequenza ha come protagonisti Dr. Strange e Spider-Man che si ritrovano in un pianeta sconosciuto. All'epoca si pensava che fosse falsa; è noto, infatti, come la Marvel giri spesso delle parti finte che nulla hanno a che vedere con un film solo con l'intento di sviare l'attenzione dei fan, ma oggi apprendiamo la verità.

Il caso di Avengers: Infinity War era piuttosto delicato, il cinecomic era la prima parte del dittico che avrebbe portato al culmine le vicende dei Vendicatori e c'era un'attesa spasmodica da parte del pubblico. Per questa ragione era considerato folle che uno studios come la Disney potesse incappare in un errore del genere lasciandosi derubare di una anticipazione così importante. Ma la presenza della scena con Dr. Strange e Spider-Man tra i bonus delle scene tagliate all'interno del cofanetto dell'Infinity Saga conferma che il leak era vero.

Avengers: Infinity War, una foto del film

La cosa più incredibile è il contenuto della scena: vediamo infatti Strange chiedere a Spider-Man di dargli una mano dopo che Thanos ha schioccato le dita usando il Guanto dell'Infinito. Spidey raccoglie i corpi dei Guardiani della Galassia e li porta a Mantis che, grazie ai suoi poteri, sarebbe in grado di ricollegare le anime ai rispettivi corpi. Ma Doctor Strange esclama: "Peter proteggili, non sono morti!", anticipando il colpo di scena più importante del film, quello della morte di alcuni personaggi. All'epoca però, avendola considerata un "fake", nessuno diede peso più di tanto alla sequenza che finì per essere dimenticata. Sino a oggi.