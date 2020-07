Avengers: Infinity War, Mark Ruffalo in versione Smart Hulk nella scena tagliata

Avengers: Infinity War è tornato nuovamente protagonista online grazie a un video in cui si svela la scena tagliata in cui appariva per la prima volta Smart Hulk. Il filmato, in cui appaiono anche Black Widow e Falcon, mostra la sequenza prima dell'uso degli effetti speciali e si apre con la versione del personaggio apparsa poi in Avengers: Endgame.

I love Infinity War, but we deserved to see Smart Hulk's transformation in the final film. pic.twitter.com/UnbAjH3lE0 — Borks and Beans | BLM (@bork_21) July 8, 2020

La fusione delle due personalità del personaggio interpretato da Mark Ruffalo avrebbe quindi dovuto avvenire in occasione del primo capitolo della storia diretta dai fratelli Russo dedicata all'epico scontro con il villain.

Nel film si sarebbe dovuto mostrare come, dopo essere stato picchiato dal nemico interpretato da Josh Brolin, Bruce Banner è riuscito a mantenere il controllo pur essendosi trasformato in Hulk, situazione che abitualmente dà spazio a comportamenti all'insegna della rabbia. Nel video Natasha si avvicina infatti con l'immediato istinto di provare e calmare l'amico, tuttavia viene sorpresa dalla risposta che riceve.

I fratelli Russo avevano spiegato che quella scena era stata tolta da Avengers: Infinity War perché mostrare un momento di "vittoria" mentre il resto dell'universo sembrava aver perso il controllo su ogni cosa sembrava poco appropriato e fuori contesto.

I due filmmaker avevano inoltre spiegato che i cinque anni trascorsi dopo lo schiocco di Thanos hanno reso più naturale e comprensibile il cambiamento avvenuto nel membro degli Avengers.