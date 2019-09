Avengers: Infinity War sbeffeggia Il Trono di Spade 8, il meme diventa virale

In rete è spuntato un meme, subito diventato virale, che immagina la presa in giro di Avengers: Infinity War all'indirizzo de Il Trono di Spade 8.

Avengers: Infinity War ha tutto il diritto di farsi beffe de Il Trono di Spade 8, almeno per il fan che ha creato un meme che ben riassume quello che è ormai chiaro da diversi mesi: quanto il pubblico sia scontento dell'ultima stagione dello show dei record.

L'ultima stagione de Il trono di spade, così come l'ultimo episodio, il gran finale di serie, hanno ottenuto il record di candidature ai prossimi Emmy - la cerimonia di premiazione si terrà nella notte tra sabato 21 settembre e domenica 22 - e hanno già fatto incetta di premi ai Creative Arts Emmy 2019, che premiano le categorie tecniche. Gli stessi due showrunner, pesantemente attaccati dal pubblico, hanno dichiarato tutta la loro sorpresa per il record di nomination, e i fan stessi hanno trovato francamente inspiegabile il favore accordato dall'Academy a un'ultima stagione ritenuta, per qualità, neppure paragonabile alle precedenti.

Ora, a riassumere tutto il malcontento, ci ha pensato un utente di Reddit che ha preso in prestito da Avengers: Infinity War un dialogo tra Doctor Strange e Iron Man che ha così trasformato:

Il senso è piuttosto chiaro: in una gamma non infinita ma sicuramente molto vasta di possibili finali per Il Trono di Spade 8, Benioff e Weiss hanno scelto la sola opzione che aveva fin dal principio tutte le carte in regola per scontentare i fan.

La speranza, naturalmente, è che HBO recuperi terreno con i prossimi capitoli del franchise del Trono. Oltre alla serie prequel ambientata circa 5 secoli prima rispetto ai fatti della serie madre, il network ha annunciato pochi giorni fa l'avvio di un secondo spin-off che racconterà la storia della famiglia Targaryen fin dalle origini.

