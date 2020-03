Avengers: Infinity War, Doctor Strange indossa la tuta di Iron Man in una scena tagliata

Pare che in una scena mai vista di Avengers: Infinity War Doctor Strange avrebbe dovuto indossare la tuta di Iron Man, mentre quest'ultimo avrebbe portato il mantello della Levitazione. A rivelare con certezza lo scambio poi tagliato dal girato è stato Kevin Smith, che ha visto in prima persona una foto dei due attori a costumi invertiti sul set.

A mostrare la foto o il fotogramma a Smith sarebbero stati gli scrittori Christopher Markus e Stephen McFeely, che un giorno in compagnia del regista e dell'amico Marc Bernardin hanno sfoderato da uno dei loro telefoni le prove della famosa scena con lo scambio di costumi, probabilmente tagliata in seguito e mai vista nel film o nei vari trailer. Anche se...

Nel video del dietro le quinte del film, si vede per un attimo Robert Downey Jr.. che indossa proprio il mantello di Benedict Cumberbatch! Recentemente, anche il concept artist Phil Saunders ha pubblicato alcuni bozzetti che ritraggono Doctor Strange nella tuta di Iron Man. Secondo lui, lo scambio era pensato per proteggere Strange dall'attacco di Ebony Maw con la tortura degli aghi, ma anche quella scena non ha mai visto la luce.

Le nuove testimonianze di Kevin Smith su Doctor Strange che indossa la tuta di Iron Man in Avengers: Infinity War indicano invece che la scena sia stata quanto meno girata, per poi essere tagliata in fase di post-produzione. Durante l'ultimo episodio del programma di Smith su YouTube, il regista rivela: "Ci hanno mostrato il fottuto Sherlock nella tuta del fottuto Iron Man. Proprio indossando la tuta, con Tony accanto che indossava il mantello, e noi eravamo tipo MA CHE C***O". Vedremo mai il fotogramma incriminato?