Avengers: Infinity War, Doctor Strange indossa una tuta di Iron Man in nuovi concept art

Avengers: Infinity War avrebbe potuto mostrare Doctor Strange mentre indossava la tuta di Iron Man, come svelano dei nuovi concept art condivisi online.

Le immagini sono tratte dal libro Marvel's Avengers: Endgame - The Art of the Movie e ritraggono il personaggio affidato a Benedict Cumberbatch con una delle tute ideate da Tony Stark.

Il primo dei concept art contiene anche l'Occhio di Agamotto, in realtà una delle Gemme dell'Infinito, e mostra il look che era stato ideato per il cinecomic diretto dai fratelli Russo.

La sequenza non è poi stata inserita nel montaggio del film campione d'incassi che ha anticipato Avengers: Endgame - di cui potete leggere la spiegazione del finale - e probabilmente non è mai andata oltre la fase di ideazione e di creazione dei concept art.

Ecco le immagini:

Stephen Strange dons the Iron Man suit in this official unused concept art from #AvengersEndgame! More art here: https://t.co/pRj62gtQzR pic.twitter.com/FlxCpo88Da — MCU Direct (@MCU_Direct) 21 novembre 2019

Il libro contiene i disegni creati per il film e delle interviste esclusive riguardanti il lavoro compiuto sul film che ha concluso l'Infinity Saga, regalando ai fan innumerevoli curiosità e segreti relativi alla produzione dell'ambizioso cinecomic.