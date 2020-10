Avengers: Infinity War: Aldo, Giovanni e Giacomo in versione Marvel in un video esilarante

Un nuovo, spettacolare, video unisce Avengers: Infinity War e gli esilaranti dialoghi di Aldo, Giovanni e Giacomo e il risultato sta conquistando il web.

Stefano Baglio ha potuto sfruttare la collaborazione di Angelo Maggi, doppiatore di Robert Downey Jr. nei cinecomic campioni di incassi, per creare una parodia del film Marvel in cui Tony Stark, e gli altri eroi, interagiscono con i tre comici.

Il video, ideato come una versione alternativa del trailer di Avengers: Infinity War, si apre accennando alla minaccia di Thanos dichiarando: "Questo sta per schioccare le dita e siamo in ritardo di una vita... ditemi voi".

Il montaggio regala poi i tentativi di coinvolgere Tony Stark nella speranza di sopravvivere all'arrivo del villain, un controllo biglietti dalle conseguenze inaspettate, discussioni nelle sale cinematografiche, le reazioni alla presentazione di Doctor Strange, i commenti ai piani di Star-Lord e gli scontri con il malvagio Thanos.

I nuovi dialoghi regalano poi degli scambi sorprendenti tra Iron Man e Spider-Man e non manca un'apparizione a sorpresa di Ringhio.

Il filmato, in pochissimo tempo, è stato visualizzato quasi 50.000 volte e sta diventando virale grazie ai tempi comici davvero curati e alla scelta praticamente perfetta delle battute da inserire.