Avengers: Endgame, svelata la versione alternativa della morte di Black Widow! (VIDEO)

Avengers: Endgame contiene alcuni momenti molto drammatici, tra cui la morte di Black Widow e online è ora apparso il video di una versione alternativa della sequenza. Il sacrificio di Natasha Romanoff è un elemento tragico, ma essenziale, per poter riuscire a sconfiggere Thanos e molti fan hanno espresso il proprio dispiacere nell'assistere all'uscita di scena dell'eroina, nonostante sia in arrivo un cinecomic totalmente dedicato alla sua storia.

Ecco il video:

Nel film Avengers: Endgame si assiste a quello che accade quando Clint Barton e Natasha, interpretata da Scarlett Johansson, lottano per decidere chi di loro due deve sacrificarsi per ottenere la Gemma dell'Anima, in modo da poterla utilizzare nel tentativo di cancellare gli effetti dello schiocco di dita con cui Thanos ha fatto sparire metà degli esseri viventi dall'universo.

Nella versione alternativa della scena inizialmente girata dai fratelli Russo i due devono inoltre fare i conti con l'esercito inviato dal villain. Natasha non combatte quindi contro Clint, ma deve lottare contro il fuoco nemico.

La sequenza inserita nel montaggio finale, secondo molti dei commenti condivisi online su Twitter, sembra comunque maggiormente emozionante e contribuisce a rendere la morte di Black Widow più significativa.

Black Widow, film diretto da Cate Shortland e scritto da Jac Schaeffer e Ned Benson, ha nel proprio cast Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters e Rachel Weisz.

Nel cinecomic, in arrivo nei cinema americani il 6 novembre, si racconterà la storia delle origini di Natasha Romanoff svelando i misteri della Red Room. Quando Natasha si riunirà alla sua vecchia "famiglia russa", le colleghe la aiuteranno ad affrontare una nuova misteriosa minaccia rappresentata dal villain Taskmaster.