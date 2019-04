Avengers: Endgame, la video recensione del film!

La nuova video recensione di Movieplayer vi porta alla scoperta di Avengers: Endgame, uno dei film più attesi dell'anno, capitolo - quasi - conclusivo della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe.

La trama di Avengers: Endgame prende piede subito dopo la fine di Infinity War, con il devastante schiocco di dita di Thanos, che ha cancellato dalla faccia della terra il 50% dell'umanità, compresi tantissimi adorati supereroi Marvel. Come potete leggere nella nostra recensione di Avengers: Endgame, ci aspettano tre ore di vera tensione, che vi terrà incollati alla poltrona del cinema, insieme a momenti per i fan che hanno fatto impazzire il pubblico delle anteprime notturne.

Ecco la videorecensione:

Inutile dire che dopo Avengers: Infinity War, l'aspettativa dei fan di tutto il mondo - in molti paesi il film uscirà solo domani - è alle stelle. Il presidente Marvel Kevin Feige ha dichiarato: "Abbiamo girato Infinity War ed Endgame in contemporanea, ma questi sono stati i film con la gestazione più lunga che abbiamo mai realizzato. Quattro anni ora, quasi cinque. E si è sempre trattato di rispettare la promessa che abbiamo fatto gettandone le basi con i film precedenti. Il modo in cui il mondo ha accolto Infinity War è stato fantastico, esattamente ciò che volevamo".

In Avengers: Endgame rientreranno in azione molte star: oltre alla new entry rappresentata dal premio Oscar Brie Larson, interprete di Captain America, in azione ci saranno Scarlett Johansson (Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine), Karen Gillan (Nebula) Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Captain America), Bradley Cooper (doppiatore di Rocket Racoon).