Avengers: Endgame, la trasformazione fisica di Thor anticipata prima della (prima) morte di Thanos?

La trasformazione fisica di Thor in Avengers: Endgame è uno dei principali colpi di scena del film, ma a quanto pare l'arrivo di Thor grasso sarebbe stato anticipato da un dettaglio colto dai fan più attenti.

Avengers: Endgame, Chris Hemsworth è un Thor molto transandato

All'inizio di Avengers: Endgame, Thanos ha spazzato via la metà del genere umano e buona parte degli eroi del team. I membri superstiti del team decidono di localizzarlo e, in un impeto di rabbia Thor lo uccide. Cinque anni dopo lo ritroviamo sciatto, ingrassato, roso dai sensi di colpa, intento a passare il tempo sul divano consumando dosi massicce di alcool e junk food. Questa incredibile trasformazione è uno dei punti forti del film, ma a quanto pare, al di là della sorpresa, riuscita, sarebbe stata anticipata da un dettaglio a inizio film.

Mentre gli Avengers discutono sul prossimo passo da fare per cercare di invertire gli effetti dello Snap, Captain Marvel (Brie Larson) suggerisce di andare a cercare Thanos e inchiodarlo con le spalle al muro. I Vendicatori sono divisi, ma sarà la reazione a determinare le azioni future.

Avengers: Endgame, Chris Hemsworth su Thor grasso: "Ho capito cosa provano le donne incinte"

Mentre i compagno di team discutono, Thor se ne sta seduto in un angolo in silenzio masticando un panino con una lattina di birra di fronte a lui. Indizio che anticiperebbe la sua tendenza a superare la depressione attraverso il consumo di cibo e alcool. In questo momento Thor nutre ancora speranza di battere Thanos, ma è chiaro che è roso dal rancore per l'accaduto e non riesce a darsi pace per la decimazione. Cinque anni dopo, a giochi fatti, lo ritroveremo grasso e depresso in una versione fonte di ilarità, ma anche di polemiche.