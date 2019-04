Avengers: Endgame, Thanos e la sua furia distruttiva al centro del nuovo teaser internazionale

Avengers: Endgame arriverà praticamente a un anno di distanza dalla mattanza di Infinity War e il nuovo teaser internazionale è qui per ricordarlo, puntando tutta l'attenzione su Thanos e sul suo schiocco di dita.

Avengers 4 dovrà fare i conti con quel tragico evento, con il fatto che il Mad Titan di Josh Brolin ha fatto sparire il 50% della popolazione mondiale, e in quella percentuale sono compresi anche molti dei nostri supereroi e super agenti Marvel preferiti. Li rivediamo tutti (o quasi) in questa clip di circa un minuto, che serve a ricordare quanto sia alta la posta in gioco per gli Avengers sopravvissuti.

Il promo, intitolato La fine è vicina, porta in scena anzitutto lui, il super cattivo Thanos che svela il suo piano, come voce fuori campo, mentre sullo schermo cominciano a scorrere le immagini del pianeta Vormir. Il montaggio passa velocemente a quei tragici momenti finali di Avengers: Infinity War, allo schiocco di dita e ai corpi di tanti eroi svaniti come per magia in una nuvola di polvere. A chiudere il teaser è la voce di Doctor Strange e le sue ormai famose parole: "Siamo arrivati alla fine adesso".

E per quella fine dei giochi manca ormai davvero poco: Avengers: Endgame, uno dei film più attesi dell'anno, arriverà nelle sale italiane il prossimo 24 aprile. L'hype a questo punto non potrebbe essere maggiore, e a testimonianza non ci sono solo le prevendite record di biglietti ma anche le previsioni di incasso, superiori perfino a quelle di Infinity War.