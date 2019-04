Avengers: Endgame: un video su Stan Lee e i suoi cameo nel Blu-ray del film Marvel?

The Avengers: il cameo di Stan Lee

Il Blue-ray di Avengers: Endgame, prevista per la fine dell'estate, potrebbe contenere uno speciale incentrato sui cameo di Stan Lee, che proprio nel quarto film dedicato agli eroi più potenti della Terra farà la sua ultima apparizione, postuma, al fianco dei personaggi che ideò negli anni Sessanta.

Lo ha svelato Kevin Feige durante una conversazione col cast organizzata da Entertainment Weekly: "Non so esattamente quando uscirà, probabilmente con l'home video, ma abbiamo fatto questo montaggio con il dietro le quinte di tutti camei di Stan Lee e le versioni alternative." Tra queste ce n'è una che i fan probabilmente già conoscono: in The Avengers, quando Steve Rogers ci prova goffamente con una cameriera, è Lee che gli dice "Chiedile il suo numero, imbecille!".

Stan Lee aveva l'abitudine di apparire nella maggior parte degli adattamenti cinematografici dei fumetti Marvel, salvo casi eccezionali come i lungometraggi incentrati su Wolverine o Ghost Rider, due personaggi che lui non creò. Fino a Captain America: Civil War (come confermato da Robert Downey Jr.) era fisicamente presente sul set, mentre a partire da Doctor Strange le sue apparizioni successive furono girate in blocco e poi aggiunte ai rispettivi film.

Come raccontato da Feige, il giorno in cui il Sorridente si presentava per girare la sua scena era una sorta di festa nazionale sul set, tradizione risalente a un film che non fa nemmeno parte del Marvel Cinematic Universe: "Eravamo a Toronto, dove si girava I fantastici quattro. Mentre Stan si preparava nella sua roulotte, improvvisamente metà della troupe non c'era più, e l'aiuto regista mi disse che erano tutti andati in fumetteria per procurarsi degli albi da far firmare. E dopo aver girato il suo cameo Stan li firmò tutti!" La Marvel ha già reso omaggio a Stan Lee il mese scorso, nei titoli di testa di Captain Marvel, dedicando interamente a lui la celebre sigla del ramo cinematografico della casa editrice.