Avengers: Endgame, una scena Tony Stark e il padre spiega il sacrificio di Iron Man

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in una scena

Un nuovo articolo di Screen Rant analizza il rapporto tra Tony Stark e suo padre in Avengers: Endgame, spiegando come contribuisca al sacrificio finale di Iron Man per sconfiggere Thanos. L'articolo contestualizza il tutto all'interno del Marvel Cinematic Universe, dove Tony ha sempre descritto il padre, Howard, come una figura fredda e distante, con cui aveva un cattivo rapporto fino alla fine, quando i genitori sono stati uccisi da Bucky Barnes nel 1991.

In Avengers: Endgame, complice un viaggio nel tempo, padre e figlio si incontrano nel 1970, poco prima della nascita di Tony, e il miliardario, che nel frattempo è divenuto padre a sua volta, capisce finalmente che Howard era distante perché fissato con il lavoro, caratteristica esibita anche da Tony più volte nel corso del franchise. Una frase in particolare, "Non sono mai riuscito ad anteporre il bene comune al mio egoismo", è alla base della scelta che l'alter ego di Iron Man fa una volta tornato nel presente: per impedire che Thanos faccia ulteriori danni, si sacrifica usando le Gemme dell'Infinito per sterminare l'intera armata del Titano Pazzo, uno sforzo che gli costa la vita.

Avengers: Endgame, analisi del finale: il Marvel Cinematic Universe è morto, lunga vita al MCU!

Avengers: Endgame, una scena tagliata su Disney+

Come spiegato da Screen Rant, questo giustifica anche una scena tagliata dal montaggio finale di Avengers: Endgame, disponibile su Disney+: dopo aver schioccato le dita, Tony finisce nella stessa sorta di limbo dove si trovava Thanos alla fine di Avengers: Infinity War, e interagisce con una versione adulta della figlia Morgan, la quale lo rassicura dicendo che la sua è stata la scelta giusta, e lei non lo odia per aver scelto di salvare il mondo rinunciando a una vita al suo fianco. Quanto al possibile ritorno degli Stark in altri film del MCU, Dominic Cooper, interprete di Howard da giovane, ha già confermato di essere disposto a fare nuove apparizioni (e sentiremo la sua voce nella serie animata Marvel's What If...?), mentre Robert Downey Jr. dovrebbe avere un cameo in Black Widow, ambientato all'inizio della Fase Tre.