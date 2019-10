Avengers: Endgame, una scena ispirata a C'era una volta il West di Sergio Leone?

Avengers: Endgame, un fotogramma dello sport del Super Bowl

Una scena di Avengers: Endgame avrebbe tratto ispirazione da C'era una volta il West di Sergio Leone, come svelato dai registi del film Marvel, i fratelli Russo e dagli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely parlando della battaglia finale contro Thanos.

Lo spiega un articolo di Collider che raccoglie varie curiosità contenute nel commento audio ad Avengers: Endgame dove i registi e gli autori del copione conversano nel dettaglio su vari aspetti della produzione, dalla decisione di rimandare il debutto di Smart Hulk (inizialmente previsto per il finale di Avengers: Infinity War, così come la scena dove la famiglia di Clint Barton sparisce) al fatto che per la scena del funerale tutti gli attori erano fisicamente presenti sul set, tutti insieme. E poi c'è il dettaglio "italiano", legato alla battaglia finale contro Thanos: per quanto riguarda la parte in cui sono Iron Man, Thor e Captain America ad affrontare il folle Titano, prima che intervengano gli altri eroi, i registi si sono ispirati a C'era una volta il West, l'ultimo western di Leone, uscito nel 1968.

C'è in effetti un'atmosfera molto classica in quel momento, e guardare a Sergio Leone è stata una scelta molto efficace. Non è l'unico elemento italiano presente in Avengers: Endgame: ai tempi dell'uscita, Anthony Russo e Joe Russo avevano spiegato di essersi ispirati al cinema di Michelangelo Antonioni per le scelte cromatiche all'inizio del salto temporale che introduce il mondo dopo lo schiocco delle dita di Thanos, servendosi dei colori per alludere allo stato d'animo dei protagonisti.

Come svelato nel commento audio di Avengers: Endgame, la sequenza del combattimento in una prima fase di scrittura aveva toni decisamente più macabri, con il Thanos del 2014 che apriva un portale e gettava in mezzo a tutti la testa mozzata del Captain America del 2012, lasciando intendere che nell'altra linea temporale, creata tramite la rimozione delle Gemme dell'Infinito, aveva portato a compimento l'invasione della Terra sventata dai nostri eroi in The Avengers.