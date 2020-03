Avengers: Endgame, Scarlet Witch protegge Doctor Strange in una scena tagliata

Ad un anno dalla sua uscita nelle sale di Avengers: Endgame, continuano comunque ad arrivare delle chicche intriganti riguardo alla lavorazione del film e alle scene tagliate dalla versione definitiva. Ultima in ordine di tempo è quella che vede in scena Scarlet Witch intenta a proteggere Doctor Strange in un momento cruciale del film.

Una foto di backstage realizzata da Chuck Zlotnick, fotografo di lunga data in quel di Hollywood che ha reso disponibile il suo portfolio online, svela un importante momento di Avengers: Endgame in cui vediamo in scena Elizabeth Olsen e Benedict Cumberbatch collaborare insieme. La scena si colloca quando lo Stregone Supremo sta trattenendo l'acqua dall'inondare il campo di battaglia. Nel film svolge il compito da solo, mentre in questa versione vediamo che Scarlett Witch corre in suo aiuto.

Verosimilmente la scena sarebbe poi stata utile per permettere poi ai due supereroi di interagire in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, quindi resta da capire se e come ci sarà una possibile collaborazione nei prossimi progetti. Nel frattempo potremo vedere Wanda in WandaVision, la nuova serie che verrà resa disponibile su Disney +.