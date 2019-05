Avengers: Endgame, Joe Russo spiega il ruolo avuto da Iron Man nella battaglia contro Thanos

Avengers: Endgame conclude la battaglia che vede contrapposti gli eroi e Thanos e Joe Russo ha ora commentato il ruolo avuto da Iron Man nello scontro.

Il regista, intervistato in Cina, ha infatti risposto a molte domande dei fan, replicando anche a molti dubbi emersi tra i fan dopo la visione, quindi non proseguite con la lettura se non volete spoiler .

Joe ha infatti spiegato perché Tony Stark ha deciso di indossare il guanto contenente le Gemme dell'Infinito e schioccare le dita, sconfiggendo definitivamente il villain.

Il regista ha sottolineato: "In questo film Thor non poteva farlo, solo Hulk era forte abbastanza per schioccare le dita senza morire. Non siamo ancora sicuri che Captan Marvel possa sopportare il potere di tutte le Gemme in contemporanea". Joe Russo ha proseguito commentando il finale di Avengers: Endgame: "Il motivo per cui abbiamo scelto che fosse Iron Man a farlo alla fine era perché era il più vicino a Thanos. In tutti i futuri che aveva previsto Doctor Strange, Iron Man era l'unico in grado di avvicinarsi a Thanos e fare lo schiocco".

Il filmmaker ha quindi parlato delle reazioni dei fan: "Le persone di solito pensano che la morte di un eroe sia una tragedia orribile, ma pensiamo che questa sia diversa. Con la sua morte è stato in grado di riportare speranza, di salvare metà dell'universo e allora la sua morte è stata potente e significativa. Non dovremmo sentirci troppo tristi o arrabbiati per quanto accaduto".

