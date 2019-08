Avengers: Endgame, Robert Downey Jr: "Per me e Chris Evans era arrivata la fine del viaggio"

La star di Avengers: Endgame Robert Downey Jr.. ha raccontato perché lui e Chris Evans hanno dovuto lasciare il Marvel Cinematic Universe.

Avengers: Endgame ha segnato la conclusione dei percorsi dei personaggi di Robert Downey jr. e Chris Evans, ovvero Iron Man aka Tony Stark e Captain America aka Steve Rogers, due personaggi che hanno contribuito alla creazione dell'Universo Cinematografico Marvel così com'è attualmente: "Per noi il viaggio era finito. Abbiamo scelto di scendere dall'autobus mentre si dirigeva verso altre destinazioni e sapevamo anche che era parte del lavoro,"

Robert Downey Jr. non si sente molto a suo agio nel parlare della sua eredità, specialmente quando le persone lo confrontano con i suoi co-protagonisti come Chris Evans e Mark Ruffalo: "Non ho davvero bisogno di guardare più lontano dei miei co-protagonisti. Mark Ruffalo è un attivista, Chris Evans è un americano irriducibile e fautore della vera democrazia. Non ho davvero il talento, le abilità, la spinta o l'umiltà di quei due."

Avengers: Endgame, come Marvel ha fatto del film un evento cinematografico senza precedenti

Nonostante l'attore non ami elogiare il suo lavoro, l'Iron Man di Robert Downey Jr. rimarrà sempre nella storia del MCU, un personaggio nato nel 2008 con il primo film di Iron Man e che ha aperto le porte a un universo cinematografico di 10 anni, che comprende oltre 22 film.