Avengers: Endgame, Marvel esclude Robert Downey Jr. dalla campagna Oscar 2020?

Avengers: Endgame protagonista di una campagna Marvel/Disney per supportarlo agli Oscar 2020, ma Robert Downey Jr. che interpreta Tony Stark non sarebbe incluso.

Robert Downey Jr. non compare nella campagna lanciata da Disney e Marvel per supportare Avengers: Endgame agli Oscar 2020. La pagina 'For Your Consideration' sul sito ufficiale Disney vede il film a fianco di Toy Story 4, Aladdin, Il re Leone e Frozen 2, ma per il povero Tony Stark non ci sarebbero molte possibilità per la 92esima edizione degli Academy Awards in vista delle scelte dell'Academy.

Avengers: Endgame, un primo piano di Robert Downey Jr.

Non è una sorpresa il fatto che per gli Oscar 2020 Avengers: Endgame punti soprattutto alle categorie tecniche, quindi Miglior Montaggio, Scenografia, Costumi, Makeup & Hairstyling, Missaggio Sonoro, Montaggio Sonoro ed Effetti Visivi. In queste categorie il film Marvel potrebbe conquistare almeno un paio di statuette, ma in termine di Oscar principali l'ultimo capitolo della saga degli Avengers auspica di entrare nella rosa del Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura non Originale, Miglior Fotografia e Miglior Colonna Sonora Originale.

Avengers: Endgame, Disney For Your Consideration

Poca convinzione, dunque nei confronti delle possibilità di Robert Downey Jr. di entrare nella shortlist del miglior attore grazie alla sua performance nei panni di Tony Stark. eppure i fratelli Russo sono convinti che la loro star meriti la nomination, come hanno affermato più volte dichiarando:

"Non sappiamo se nella storia del cinema si sia mai vista una reazione globale del pubblico come quella di fronte alla performance di Robert Downey Jr. in questo film. Le persone urlavano nei cinema, iperventilavano. È una performance intensa quando riesci a toccare il pubblico a questo livello. Non abbiamo mai visto niente di simile, e se non merita un Oscar questo non sappiamo cosa lo meriti."

Avengers: Endgame, come Marvel ha fatto del film un evento cinematografico senza precedenti

Dal momento che l'Academy notoriamente non è amante dei cinecomic, non è una sorpresa il fatto che Disney non creda nella possibile candidatura di Robert Downey Jr. agli Oscar 2020 e quindi non punti su di lui per la sua campagna promozionale. Solo l'annuncio delle nomination ci dirà quante candidature riuscirà ad assicurarsi Avengers: Endgame, nel frattempo potete rinfrescarvi la memoria con la nostra recensione e video recensione di Avengers: Endgame.