Avengers: Endgame debutta con recensioni positive su Rotten Tomatoes e Metacritic

Debutto con i fiocchi per Avengers: Endgame, anche su Rotten Tomatoes e Metacritic. Sui due aggregatori di recensioni più famosi al mondo il nuovo film del MCU ha già ricevuto parecchie recensioni che, tranne rare eccezioni, sono tutte positive.

Il punteggio più alto al momento è quello di Rotten Tomatoes, su cui Avengers 4 è catalogato naturalmente come fresh con il 97% di pareri positivi su un totale di 121 recensioni. Di poco più basso il punteggio su Metacritic: il voto al momento è di 77 punti (più basso solo rispetto a Noi), con 36 recensioni positive, 2 "tiepide" e 1 sola negativa. Naturalmente è d'obbligo specificare che al momento non solo disponibili le recensioni da parte degli utenti negli USA, dove il film arriverà al cinema il prossimo 26 aprile. Ad ogni modo questi primi riscontri confermano non solo il nostro parere positivo espresso nella recensione di Avengers: Endgame, ma anche quello nelle prime reazioni dei maggiori magazine americani.

Al momento sono solo due i cinecomic Marvel a non aver ottenuto il bollino "fresh" su Rotten Tomatoes - Thor: The Dark World e L'incredibile Hulk -, che al contrario è sempre arrivato per gli altri 20 film. Al momento, insieme a Black Panther, Avengers: Endgame risulta quello con il punteggio più alto su Rotten Tomatoes, mentre su Metacritic il film di Ryan Coogler ha un punteggio medio maggiore di 88. Per un giudizio quasi definitivo, però, bisognerà naturalmente aspettare almeno una settimana e l'arrivo nei cinema statunitensi.

Quello delle recensioni positive non è il solo record che Endgame si appresta a battere con le sue 3 ore di durata: la Disney si aspetta di guadagnare 900 milioni nei primi 3 giorni di programmazione, e ci sono proiezioni che danno l'incasso del film, sempre nei primi 7 giorni, vicino al miliardo di dollari.