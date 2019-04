Avengers: Endgame, 900 milioni di dollari di incasso nel primo weekend?

Le previsioni di incasso per Avengers: Endgame sono incredibili: pare che siano in arrivo circa 900 milioni di dollari ai box office nel prossimo weekend!

Avengers: Endgame è arrivato nelle prime sale dalla mezzanotte di ieri e dagli Stati Uniti arriva la prima incredibile previsione di incassi del primo weekend, pari a 900 milioni di dollari!

A quanto pare l'attesissimo titolo dei Marvel Studios si sta velocemente proiettando verso un lancio da 850-900 milioni di dollari, tra cui un enorme 270-300 milioni solo sul territorio statunitense, dove uscirà in 4600 sale, la più grande distribuzione di copie di sempre.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. alla deriva nello spazio

Avengers: Infinity War è l'attuale detentore del record per il miglior esordio internazionale di sempre (640.5 milioni di dollari) e il miglior esordio sul suolo americano (257.6 milioni), dopo aver superato il lancio bomba di Star Wars: Il risveglio della forza (248 milioni). Una grande differenza, stavolta, la farebbe il mercato cinese: Avengers: Endgame uscirà in contemporanea con tutto il mondo, portando probabilmente oltre 250 milioni di dollari all'esordio. In meno di una settimana, il sequel potrebbe tranquillamente oltrepassare il miliardo di dollari di incassi, stando a questi report.

Il nuovo capitolo del MCU, di cui qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame, per ora è ancora segreto - grazie alla richiesta dei registi di non spoilerare la pellicola a nessuno - quindi non ci sono ancora indizi concreti riguardanti il modo in cui gli Avengers cercheranno di sconfiggere Thanos, vendicare i caduti e forse farli ritornare "in vita", tuttavia le ipotesi più accreditate parlano di viaggi nel tempo e nel Regno Quantico. I due registi hanno però assicurato che i fan non hanno idea di ciò che li aspetta e che è stato ideato per loro in collaborazione con gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely.