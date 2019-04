Avengers: Endgame, nella prima versione doveva morire un altro Avenger

Nella prima versione di Avengers: Endgame, a morire non erano gli Avengers che abbiamo visto nel film.

Gli sceneggiatori di Avengers: Endgame Christopher Markus e Stephen McFeely hanno svelato che, nella prima versione del film, era prevista la morte di un altro Avengers rispetto a quelli che vediamo perire.

Avengers: Endgame ha mostrato la missione degli Avengers per annullare gli effetti della Decimazione e sconfiggere Thanos. Per riuscire nell'impresa, i Vendicatori sono dovuti tornare indietro nel tempo alla ricerca delle gemme dell'Infinito. La squadra composta da Hawkeye e Black Widow aveva il compito di recuperare la gemma dell'Anima, impresa che richiede un sacrificio. Dopo una lunga discussione tra i due amici, alla fine è Black Widow a saltare dalla rupe permettendo all'amico di fare ritorno con la Gemma nel presente. Lo scrittore Stephen McFeely ha svelato che in una precedente versione dello script era Hawkeye che si sacrificava, ma la visual effects producer Jen Underdahl ha invitato gli autori a rivedere questa scelta:

"Jen Underdahl, la nostra visual effects producer, ha letto la versione della sceneggiatura in cui Hawkeye muore e ha commentato 'Non toglietele questo.' Ripensandoci, mi commuovo."

Il collega Christopher Markus ha spiegato perché non sarebbe stato giusto sacrificare Hawkeye:

"Hawkeye avrebbe tolto qualcosa a Black Widow. Sarebbe stato troppo melodrammatico vederlo morire e non fare più ritorno dalla sua famiglia. E' giusto ciò che Black widow ha fatto."

