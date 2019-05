Avengers: Endgame ha copiato il look di Batman v Superman: Dawn of Justice?

I Fratelli Russo hanno rubato idee visive da Batman v Superman: Dawn of Justice per il finale di Avengers: Endgame?

L'accusa è di quelle pensati, secondo alcuni fan Avengers: Endgame avrebbe copiato il look di Batman v Superman: Dawn of Justice, pellicola DC firmata da Zack Snyder.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in una scena

Da dove nasce questa accusa? L'utente di Twitter Daami Edwards ha postato una serie di foto in cui alcune sequenze di Avengers: Endgame vengono messe a confronto con scene di Batman v Superman: Dawn of Justice. Nello specifico si confrontano le sequenze della battaglia finale di Endgame con scene analoghe di Batman v Superman.

Batman v Superman: Gal Gadot, Henry Cavill e Ben Affleck sul set

Nelle foto in questione vediamo la trinità degli Avengers in marcia contro Thanos a fronte della trinità di Batman v Superman in marcia contro Doomsday. Sia Tony che Superman usano delle armi per sacrificarsi, Tony usa il Guanto dell'Infinito, mentre Superman usa la lancia di Kryptonite. Di fronte alla morte dei due eroi vediamo le loro compagne baciarli con compostezza. Dopo le loro morti, entrambi hanno cerimonie funebri le cui scene presentano delle similitudine; dopo la vittoria, in entrambi nuovi guai potrebbero essere all'orizzonte.

But ya'll said BVS was shit pic.twitter.com/4riSR2ewym — Daami (@daamiedwards) May 4, 2019

L'utente Twitter Daami Edwards non è il solo ad aver notato queste similitudini. Anche su YouTube hanno fatto la comparsa video che mettono a confronto alcune scene delle gesta di Wonder Woman in Batman v Superman paragonandole alla lotta di Captain Marvel contro Thanos.

L'utente sottolinea "se accade una volta può essere una coincidenza, ma le inquadrature simili sono molte", nel frattempo mostra l'accostamento tra la sequenza di Wonder Woman che affronta Doomsday usando il suo lazo per catturare il villain. A fianco vediamo Captain Marvel che lotta contro Thanos e i frame sono davvero molto simili. Similitudini che si intensificano nelle sequenze della morte di Superman e Iron Man. Presto scopriremo se i fratelli Russo decideranno di replicare alle accuse.

La timeline iniziata con Iron Man trova una conclusione in Avengers: Endgame. Se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.

Avengers: Endgame è al cinema. Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame spoiler free.