Avengers: Endgame, il peluche di Thanos ha rivelato degli spoiler?

Avengers: Endgame, l'orsetto di Thanos prodotto da Build-a-bear

Avengers: Endgame ha una trama avvolta dalla segretezza, ma a rivelare dei possibili spoiler è, a sorpresa, un orsetto di peluche!

Build a Bear ha infatti annunciato la messa in vendita del modello parlante creato ispirandosi a Thanos e tra le frasi che pronuncia il giocattolo ce ne sarebbero un paio che sembrano rientrare senza troppi dubbi nella categoria delle anticipazioni relative alla battaglia finale.

In Avengers 4 gli eroi dovranno unire le forze per sconfiggere il malvagio Thanos e far ritornare in qualche modo gli amici svaniti nel nulla dopo lo schiocco compiuto con il suo guanto contenenti le Gemme dell'Infinito.

Le cinque frasi che dice l'orsetto sono tratte dai film, anche precedenti, in cui appare Thanos, ma due in particolare fanno presupporre che verranno pronunciate durante l'epico scontro che concluderà la storia.

La versione peluche del villain dice infatti: "Avevo tutto il potere in pugno, come ci stai riuscendo?" e "Non possiedi il potere per usare le Gemme dell'Infinito".

Le frasi, che potrebbero far riferimento anche a più personaggi considerando l'utilizzo di you in inglese, fanno presupporre che gli Avengers riusciranno in qualche modo a rientrare in possesso delle gemme attualmente incastonate in un guanto che permette a Thanos di utilizzarne i poteri.

Non resta quindi che attendere il 24 aprile per scoprire in che momento il nemico degli eroi dirà le frasi considerate spoiler.

Avengers: Endgame, analisi di tutte le teorie sul film Marvel

Avengers: Endgame, in assoluto uno dei film più attesi dell'anno, arriverà nelle sale italiane il prossimo 24 aprile con la regia dei fratelli Russo, di nuovo alla guida di un cinecomic Marvel. Le prevendite dei biglietti hanno infranto qualunque record e le prime previsioni sull'incasso sembrano confermare un debutto a livello internazionale superiore a quello ottenuto dal precedente capitolo della storia, Infinity War.