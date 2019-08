Avengers: Endgame agli Oscar 2020 con Robert Downey jr. è il sogno dei produttori

Robert Downey Jr,, secondo i produttori, dovrebbe ottenere una nomination agli Oscar per la sua performance in Avengers: Endgame!

Avengers: Endgame dovrebbe puntare agli Oscar 2020, in particolare grazie alla performance di Robert Downey Jr., o almeno questo sarebbe il desiderio dei produttori del blockbuster diretto dai fratelli Russo.

Trinh Tran, tra i produttori della Marvel, ha infatti parlato della speranza di conquistare i membri dell'Academy con il lavoro compiuto dall'interprete di Tony Stark: "Sarebbe grandioso, giusto? Penso che Robert Downey Jr. abbia trascorso l'ultimo decennio portando in vita questo personaggio fin dal primo Iron Man. Rendendogli onore in Avengers: Endgame e in che situazione si conclude il suo percorso, spero che tutti abbiano approvato che ciò che abbiamo sentito emotivamente era d'impatto per il suo personaggio. Penso che i fratelli Russo abbiano menzionato che sarebbe grandioso se venesse riconosciuto lo sforzo che ha compiuto".

Era stato infatti proprio Joe Russo a tessere le lodi di Robert Downey Jr. dichiarando: "Il lavoro complessivo che ha compiuto per questi film è sbalorditivo. Se si considera anche solo ciò che ha fatto per gli ultimi quattro progetti della Marvel si tratta di qualcosa di fenomenale. Merita un Oscar forse più di chiunque negli ultimi quaranta anni per il modo in cui ha motivato la cultura popolare". Robert potrebbe però avere non poche difficoltà nell'ottenere una nomination agli Oscar considerando che i cinecomic hanno avuto non poche difficoltà a conquistare le preferenze dei membri dell'Academy e solo recentemente progetti come Black Panther e Logan hanno fatto breccia tra le loro preferenze.

Avengers: Endgame e Captain Marvel possono puntare all'Oscar?

Il film campione d'incassi diretto dai fratelli Russo verrà messo in vendita da Walt Disney Studios Home Entertainment il 4 settembre, anche in una speciale Steelbook con il blu-ray all'interno.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, l'italiano sarà proposto in Dolby Digital Plus 7.1 sulle edizioni Blu-ray e con HDR limitato ad HDR 10 per la versione UHD, mentre l'audio inglese sarà codificato in DTS-HD Master Audio 7.1 e Dolby Atmos. Vista la lunghezza del film, è previsto che gli extra siano contenuti in un disco bonus aggiuntivo.

La lista dei contenuti extra: