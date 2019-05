Con i suoi continui colpi di scena, Avengers: Endgame potrebbe aver svelato il nuovo villain dell'MCU. Il film ha portato a compito il lungo viaggio della Infinity Saga invertendo gli effetti della Decimazione operata da Thanos.

Nella scena post-titoli di coda di The Avengers è stata anticipata la conquista delle Gemme dell'Infinito da parte del Titano Pazzo, conquista culminata negli eventi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Mentre i fan guardano alla Fase Quattro, la discussione si concentra sul nuovo villain. Chi sarà il futuro nemico dei Vendicatori nel Marvel Universe?

Il piano degli Avengers per riportare indietro gli amici e i parenti ridotti in polvere da Thanos ha coinvolto le Particelle Pym e il Regno Quantico che hanno permesso agli eroi di viaggiare nel passato per individuare le Gemme dell'Infinito. Dopo aver sconfitto Thanos, l'introduzione dei viaggi nel tempo nell'MCU apre a nuove possibilità introducendo concetti come il multiverso, le le realtà alternative e nuove regole alla base di questo mondo. L'Antico dice a Bruce Banner che cambiare il passato non modificherà il presente o il futuro, ma genererà nuove branche di realtà. La presenza di timeline alternative spiega come Loki sia in grado di fuggire con il Tesseract dopo la Battaglia di New York e come Captain America possa diventare vecchio nel passato insieme a Peggy Carter. Ma può anche anticipare l'arrivo di un nuovo villain: Kang il Conquistatore.

L'uomo noto come Nathaniel Richards, nei fumetti Marvel, è l'identità dietro cui si cela Kang il Conquistatore, personaggio che proviene dal 30° secolo ed è in grado di saltare avanti e indietro nel tempo combattendo Avengers e Fantastici Quattrp. Alcune delle storie più celebri fanno parte della miniserie Avengers Forever e della "Kang Dynasty", ma il personaggio è apparso anche in Young Avengers e Uncanny Avengers.

Un aspetto che rende Kang unico è la sua evoluzione da eroe a villain attraverso diverse interazioni, Immortus, Rama-Tut, Scarlet Centurion e Iron Lad. Ognuna di queste versioni potrebbe facilmente fare il suo ingresso nell'MCU, soprattutto se l'alterazione del tempo condiziona negativamente le sue macchinazioni. Kang potrebbe comparire per combattere gli Avengers, ma potrebbe anche svelare una delle sue versioni positive. In più, il suo legame con Reed Richards o Doctor Doom potrebbe favorire l'ingresso nell'MCU dei Fantastici Quattro, ora controllati da Marvel dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney.

Avengers: Endgame è al cinema.