Avengers: Endgame, da Ned Stark al cane di John Wick, i meme dei caduti invadono i social!

Via al meme selvaggio dopo i character poster di Avengers: Endgame, i fan propongono i loro caduti da riportare in vita.

I character poster dei Vendicatori e dei Caduti di Avengers: Endgame non solo continuano ad alimentare possibili teorie sulla trama del cinecomic Marvel, ha hanno dato vita a una serie di esilaranti meme diffusi sui social media che vanno da Ned Stark, tra le prime vittime illustri de Il trono di spade, al cane di John Wick.

Come abbiamo visto, i 32 poster di Avengers: Endgame, accompagnati dal motto "Vendica i caduti", sono di due tipi: quelli a colori mostrano i personaggi di Avengers 4 che dovranno cercare un modo per sconfiggere Thanos e annullare gli effetti della Decimazione facendo ritornare in qualche modo le persone amate, mentre quelli in bianco e nero ricordano drammaticamente quali eroi, per ora, hanno detto addio al mondo Marvel.

Visto che la fantasia degli utenti del web non conosce confini, i fan si sono sbizzarriti ad aggiungere nuovi poster dei caduti per colmare importanti lacune, si va dal cane di John Wick al cavallo de La storia infinita, da Barb di Stranger Things alla abuela di Coco fino al povero Jackson Maine di A Star Is Born. I Vendicatori superstiti avranno il tempo di salvare tutti in Avengers: Endgame?

By popular demand, adding Henry and Zeke to our #AvengeTheFallen #WalkingDead posters pic.twitter.com/cX7CjsAD4n — The Walking Dead (@TheWalkingDead) March 27, 2019

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

