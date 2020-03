She-Hulk: Mark Ruffalo conferma di essere in trattative per la serie, riprese posticipate?

Mark Ruffalo ha confermato le trattative per una sua apparizione in She-Hulk e alcune indiscrezioni parlano di un posticipo delle riprese.

She-Hulk potrebbe davvero vantare una visita da parte di Mark Ruffalo: l'attore ha recentemente confermato di essere in trattative per una sua apparizione nello show di Disney+, nonostante queste siano ancora in fase iniziale.

L'idea di avere Hulk nella serie dedicata a sua cugina, Jennifer Walters ovvero She-Hulk, poteva essere data alquanto per scontata. Dopotutto, chi meglio dello scienziato/bestione verde per lanciare una serie sulle avventure della sua controparte femminile ambientata nel Marvel Cinematic Universe?

I rumor che finora si erano inevitabilmente diffusi, poi, facevano già pensare a un sicuro coinvolgimento di Mark Ruffalo nel progetto, anche se di conferme finora non ne avevamo avute.

Adesso, grazie a delle dichiarazioni dell'attore compiute al Chicago Comic and Entertainment Expo riportate anche su Twitter, sappiamo con certezza che delle discussioni preliminari su una sua possibile apparizione - non sappiamo di quale portata - in She-Hulk stanno già avvenendo.

Someone asked what director he’d like to see tackle a Marvel film, @MarkRuffalo says “Martin Scorsese” pic.twitter.com/brR3b7mmg0 — LaughingPlace.com (@laughing_place) March 1, 2020

Le riprese della serie, inoltre, sarebbero state posticipate da luglio a novembre, almeno stando a quanto riportato da Murphy's Multiverse, e la descrizione sul casting della protagonista - "un tipo alla Alison Brie" - ha dato vita a una simpatica reazione da parte dell'attrice, che si è detta lusingata di avere "un tipo a lei a dedicato", ma che di fatto non ha né smentito né confermato un suo possibile coinvolgimento nel progetto.