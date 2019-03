Avengers: Endgame, Mark Ruffalo condivide un esilarante meme sul film!

L'interprete di Avengers: Endgame Mark Ruffalo è sulle prime pagine da qualche giorno grazie a molte trovate in vista dell'uscita del nuovo capitolo Marvel, e oggi per continuare la tradizione ha condiviso sul suo Instagram un divertente meme che prende di mira il poster e il costume di Bruce Banner.

Mark Ruffalo è noto per non riuscire a mantenere segreti. Dopo una gaffe clamorosa, il collega Don Cheadle ha deciso di non fare più interviste insieme a lui proprio per la sua incapacità di tenere la bocca chiusa. Stavolta, per fortuna, l'attore non ha dovuto parlare di nessun'anticipazione in particolare e si è limitato a condividere sul suo profilo Instagram un divertente meme riguardante la locandina di Avengers: Endgame.

Nell'immagine tutti quanti i supereroi Marvel appaiono nel loro costume più cool e più conosciuto dal pubblico, mentre il povero Bruce Banner è un semplice Bruce Banner, senza alcuna impronta del suo violentissimo Hulk:

"Quando nessuno ti dice che è una festa in maschera"

Avengers: Endgame non è solo uno dei film più attesi del 2019, ma rappresenta anche la fine di un'era all'interno del Marvel Cinematic Universe, quella denominata da fan e addetti ai lavori come fase 3, e non è un mistero che la Disney stia già guardando avanti, a un futuro in cui dovrebbero fare la loro comparsa gli Young Avengers o New Avengers, come in molti ipotizzano che possa intitolarsi un prossimo progetto corale già in preparazione. Prima di allora, però, resta da capire che fine farà l'attuale team di supereroi Marvel.