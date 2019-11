Avengers: Endgame, ecco perché Iron Man doveva morire e Captain America doveva vivere

Gli sceneggiatori di Avengers: Endgame hanno svelato la ragione per cui, nel finale, Iron Man doveva morire mentre Captain America doveva vivere. Gli autori hanno tenuto conto della natura dei personaggi: Iron Man è il padre fondatore dell'MCu, che ha preso il via nel 2008 con il primo Iron Man, mentre Captain America è uno dei tre principali eroi Marvel insieme a Thor e Iron Man, per l'appunto, fin da The Avengers, uscito nel 2012.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. alla deriva nello spazio

Gli sceneggiatori di Avengers: Endgame, film che conclude la Infinity Saga, hanno deciso di dare a Tony Stark e Steve Rogers due destini completamente diversi. Alla fine del film, Iron Man si sacrifica portando a compimento il processo di "purificazione" dell'egoista ed egocentrico Tony Stark. Per il pubblico, la sorte toccata a Tony Stark rappresenta uno dei momenti più emozionanti dell'intero MCU.

Steve Rogers usa invece i viaggi nel tempo per riportare le Gemme dell'Infinito al loro posto, e poi decide di restare nel passato per vivere la storia d'amore con Peggy Carter (Hayley Atwell). Steve ricompare nel presente ormai vecchio per consegnare lo scudo di Captain America a Sam Wilson (Anthony Mackie). Il film si chiude su questa scelta, mostrando Steve Rogers ancora vivo.

Gli sceneggiatori di Avengers: Endgame e Avengers: Infinity War, Christopher Markus e Stephen McFeely, hanno commentato le decisioni prese con Marvel nel corso di un'intervista a Vanity Fair in cui spiegano:

"Abbiamo capito nell'arco del tempo in cui abbiamo realizzato i film dell'MCU che gli archi narrativi di Cap e Tony si dovevano incrociare. Cap compare come l'eroe altruista e coraggioso, diventa più attento ai propri bisogni. Non direi egoista, ma se guardate Captain America: Civil War, in particolare, prende delle decisioni basate su ciò che vuole anche se questo porterà alla rottura nel team degli Avengers. Tony, al contrario, all'inizio è un personaggio egoista, il miliardario playboy che pian piano evolve e si assume delle responsabilità. A un certo punto abbiamo capito, verso la fine del 2015, che Steve, per arrivare a compimento, doveva avere una vita sua, mentre Tony, per arrivare al compimento, avrebbe rischiato di perdere tutto".

Gli sceneggiatori concludono: "Questo è il motivo per cui Captain America non può morire in questo film, perché desiderava di morire nel primo. Questo non sarebbe stato un arco narrativo adeguato".

