Avengers Endgame: ecco come Iron Man e Black Widow potrebbero tornare

Nell'MCU esiste un modo per riportare in vita Iron Man e Black Widow dopo il loro sacrificio in Avengers: Endgame.

Una nuova teoria svelerebbe come Iron Man e Black Widow potrebbero tornare dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

L'epica avventura Marvel ha visto i due amatissimi eroi sacrificarsi per il bene dei compagni e dell'umanità intera. Ma i fan si chiedono se le due morti erano davvero necessarie. Nel tentativo di sconfiggere Thanos, Natasha Romanoff si sacrifica gettandosi da una rupe e permettendo che il compagno Hawkeye possa conquistare la Gemma dell'Anima e fare ritorno dai propri cari. Quanto ad Iron Man, si sostituisce a Thanos indossando il Guanto dell'Infinito per sconfiggere il Titano Pazzo e il suo esercito e viene ucciso dallo stesso potere del Guanto. eppure i viaggi del tempo introdotti proprio in Avengers: Endgame offrirebbero un modo per riportare Iron Man e Vedova Nera indietro, e la chiave è Gamora.

Avengers: Infinity War ha visto Gamora sacrificata da Thanos per la Gemma dell'Anima nel 2018, ma una versione di Gamora del 2014 è finita viva e vegeta nel 2023. Questa non è semplicemente una Gamora del passato, ma una versione alternativa di lei che proviene da una nuova timeline. Lo stesso Hulk ha spiegato che i viaggi nel tempo non funzionano come in Ritorno al futuro, non è possibile cambiare il passato.

Quando gli Avengers viaggiano indietro nel tempo grazie al Regno Quantico, creano una nuova copia del loro passato in cui possono creare un nuovo futuro senza alterare quello preesistente. Nel film la timeline principale viene salvata dagli Avengers rubando le Gemme da una realtà alternativa.

Tornando a Gamora, visto che una Gamora che proviene da una realtà alternativa ora vive nella timeline principale, gli Avengers potrebbero tornare indietro nel tempo in un'altra versione del loro universo e riportare indietro Iron Man e Black Widow. Mossa che, ovviamente, porterebbe gravi conseguenze sul piano etico. Riportando indietro un clone di Tony o Natasha, si priva la timeline principale di loro e delle loro gesta. In pratica il nuovo Tony non avrebbe sposato Pepper e non avrebbe una figlia, per fare un esempio. Anche se i sopravvissuti scegliessero di fare questo passo, dovrebbero riportare indietro Tony o Natasha da un'epoca precedente agli eventi di Avengers: Infinity War.

L'ipotesi è dunque molto rischiosa, ma chi lo sa. Un domani potremmo rivedere Tony Stark o Natasha Romanoff di un'altra epoca in un cameo nell'MCU. In attesa del San Diego Comic Con, e del panel dedicato a Marvel, qui potete leggere le nostre ipotesi sul futuro dell'MCU dopo Avengers-Endgame.