Avengers: Endgame, il nostro commento live al film Marvel (con spoiler)

Avengers: Endgame è in sala da poco più di una settimana e macina record su record al box-office: ne approfittiamo per una chiacchierata sul film, insieme ai nostri lettori, dalla redazione di Movieplayer.it!

Avengers: Endgama è indubbiamente il film-evento dell'anno: oltre al successo commerciale non smette di far parlare (e di dividere) il pubblico e i fan. D'altra parte non è solo l'ultimo film Marvel, ma anche il film Marvel che chiude definitivamente un'epoca. Avremo modo di parlarne con voi dalle ore 15.00 in poi, in diretta streaming: vi aspettiamo! Vogliamo sottolineare, per chi non avesse ancora visto il film, che la diretta non sarà esente da spoiler , quindi attenzione.

Ecco dove seguire con noi il commento in diretta:

Potete intervenire con domande e commenti durante la diretta scrivendo scrivendo nella chat di Youtube. Cercheremo di rispondervi live per chiacchierare insieme.

La timeline iniziata con Iron Man trova una conclusione in Avengers: Endgame. Se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel. Al link che segue, invece, potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame spoiler free.