Avengers: Endgame, ecco come la Gemma dell'Anima è tornata al suo posto su Vormir

Molti fan di Avengers: Endgame si chiedono come Captain America sia riuscito a rimettere a posto su Vormir la Gemma dell'Anima dopo il sacrifico richiesto per averla, ebbene, la risposta ce la danno gli sceneggiatori del film Christopher Markus e Stephen McFeely.

Avengers: Endgame, una scena con Chris Evans

Nel finale di Avengers: Endgame Captain America si offre di riportare le Gemme al suo posto viaggiando nello spazio e nel tempo dopo averle usate per sconfiggere Thanos e il suo esercito. Questa parte di storia non viene mostrata. Sicuramente non deve essere stata una passeggiata fare ritorno su Vormir e restituire la Gemma dell'Anima a Teschio Rosso. Come ci è riuscito Cap? Ecco la risposta degli sceneggiatori:

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in una scena

"E' una buona domanda. E' come una vecchia banca del tempo, è come un tubo pneumatico. Tu vai indietro, ma non hai niente di ritorno. Non è un monte dei pegni".

Avengers: Endgame, Captain America e il martello di Thor: tutta la verità

La speranza segreta di molti fan è quella di riavere indietro Vedova Nera, una volta che la Gemma dell'Anima fa ritorno al suo posto, ma non è così che funziona a quanto pare. Vedova Nera è morta. E ai fan viene negata anche la visione della scena di Captain America con Teschio Rosso:

"Per noi è stata dura farne a memo. Volevamo portare Cap nello spazio, vedere l'incontro con Teschio Rosso. Questa, purtroppo, non era la storia di Cap da raccontare, ma la tentazione era forte".

Parlando dell'assenza di questa scena, il regista Joe Russo ha spiegato: "Teschio Rosso probabilmente prenderebbe la Gemma e la rimetterebbe al suo posto, in attesa del prossimo sfortunato pronto al sacrificio per riaverla. Non credo che ci sarebbe uno scontro tra Cap e Teschio. La missione di Cap è quella di rimettere la Gemma nel suo posto d'origine, Teschio Rosso non è lo stesso del passato. E' una specie di fantasma, è un'entità completamente diversa. Esiste solo per fare la guardia alla Gemma, il suo passato potrebbe non esistere più."

Avengers, Trono di spade, Star Wars: perché tutte le nuove grandi saghe sono destinate a deludere molti fan

La timeline iniziata con Iron Man trova una conclusione in Avengers: Endgame. Se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.

Avengers: Endgame è al cinema. Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame.