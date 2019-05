Avengers: Endgame, Captain America e il martello di Thor: tutta la verità

È una delle armi più potenti nell'universo Marvel, è apparso anche in Avengers: Endgame e non si lascia impugnare se non da chi ne è degno: stiamo parlando, naturalmente di Mjolnir, il martello di Thor e del suo speciale legame con Captain America.

In una recente intervista, durante il podcast Happy Sad Confused, ne hanno discusso anche Joe ed Anthony Russo, coscienti del fatto che il momento in cui Cap lo solleva è stato sicuramente uno dei più applauditi in sala, a qualunque latitudine. Per i due registi, era inevitabile mostrare la scena in Endgame e per un preciso motivo: "Nella nostra immaginazione Cap era già in grado di maneggiarlo. Ne era cosciente fin da Avengers: Age of Ultron, quando ha provato a raccoglierlo. Ciò che gli ha impedito di dimostrarlo allora è stata solo la sua umiltà, e il fatto di non voler offendere l'ego di Thor. In quel momento si è reso conto di poter sollevare il martello, e decide di non farlo".

Avengers: Endgame, 5 cose che potreste non aver notato

I fan del MCU ricorderanno che il dibattito su chi fosse degno di impugnare Mjolnir e chi no, tra i Vendicatori, era nato proprio in Avengers: Age of Ultron, in cui un'intera scena è dedicata ai vari tentativi. Iron Man e War Machine ci provano insieme ma senza successo, stessa sorte per Occhio di Falco, mentre Vedova Nera si rifiuta direttamente. Quando arriva il turno di Captain America, però, possiamo notare che il martello si muove, anche se quasi impercettibilmente. Per anni i fan si sono chiesti se Steve Rogers ne fosse effettivamente degno o se qualcosa lo "trattenesse". E la risposta è arrivata il 24 aprile in Avengers: Endgame (qui la nostra recensione), durante l'epica battaglia contro Thanos.

Prima della spiegazione dei fratelli Russo, molti avevano teorizzato che Cap, essendo a conoscenza della verità su Bucky e i genitori di Iron Man, non potesse essere ritenuto degno dall'incantesimo di Odino: nascondere un'informazione simile e sperare che Iron Man non lo scoprisse doveva essere sembrata una buona ragione a Mjolnir per non farsi sollevare completamente. Cosa dovrebbe essere cambiato nel frattempo? Il fatto che Cap l'avesse ammesso in Captain America: Civil War. I fratelli Russo, però, non la pensano allo stesso modo: la riprova è nella battuta pronunciata da Thor davanti a quella scena. Il suo "Lo sapevo!" in Avengers: Endgame sarebbe la dimostrazione del fatto che anche il dio del tuono era cosciente di quanto l'altro Vendicatore fosse degno di impugnare il suo prezioso martello.