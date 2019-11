Avengers: Endgame, grazie ad un concept art scopriamo che esisteva un finale alternativo in cui Iron Man non moriva alla fine del film.

In un finale alternativo di Avengers: Endgame, Iron Man sopravviveva allo schiocco di dita con il Guanto dell'Infinito. Non si tratta di una versione girata e poi scartata ma bensì un concept art pubblicato sulle pagine di Avengers: Endgame - The Art of the Movie, il volume in cui vengono svelati tutti i segreti del cinecomic campione d'incassi. Il libro, in questi giorni successivi alla sua pubblicazione, è diventato una vera e propria miniera di informazioni, aneddoti e curiosità fascinose.

Avengers: Endgame, un concept art con Iron Man

In questo caso, l'immagine pubblicata mostra una delle scene clou di Avengers: Endgame con Steve Rogers al centro della scena mentre si sta preparando per tornare indietro nel tempo per mettere al loro posto le Gemme dell'Infinito usate per sconfiggere Thanos. A fianco a lui troviamo solo Tony Stark, mentre non c'è traccia di Bruce Bunner, Bucky e Sam Wison così come poi invece vedremo nel film. È chiaro, verosimilmente, che durante la lavorazione la Marvel abbia pensato a tenere in vita Iron Man per poi cambiare idea.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. alla deriva nello spazio

La modifica di un particolare non da poco come questo, se da un lato ha fatto perdere uno dei supereroi più iconici del MCu, dall'altro ha permesso di dare al film e alla Fase 3 una chiusura epica, in cui il sacrificio di uno permette alla saga di continuare sotto una nuova luce.