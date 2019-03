Avengers: Endgame, Deadpool invade il secondo trailer ufficiale!

L'invadenza di Deadpool è molto nota a tutti i fan dei cinecomic e stavolta, grazie a un trailer fan made, Wade Wilson ha invaso Avengers: Endgame!

L'attesa unione tra Disney e Fox sta per avvenire e molte creature si avvicineranno al Marvel Cinematic Universe, tra cui gli X-Men e i Fantastici Quattro. Nell'attesa di questo crossover, già possiamo avere una piccola anticipazione grazie al secondo trailer di Avengers: Endgame rielaborato nuovamente dai fan per inserire nella storia l'irriverente Deadpool: i fan di Ryan Reynolds ameranno il video, che sta macinando views su views su YouTube.

Nonostante il momento delicato per via dell'unione tra studi, Reynolds ha confermato che Deadpool 3 è in fase di pre-produzione, anche se ancora non è stata annunciata una data d'uscita. Prima dell'annuncio dell'unione Disney-Fox, lo sceneggiatore di Deadpool Rhett Reese aveva dichiarato che in teoria l'X-Force di Drew Goddard sarebbe arrivato prima del terzo capitolo, va quindi capito se i piani Disney/Fox saranno diversi:

"Secondo la cronologia che avevamo stabilito X-Force viene prima di Deadpool 3. Il modello era un po' come Iron Man 1, Iron Man 2, The Avengers, Iron Man 3, in quel senso. Ci sarà sicuramente Deadpool 3, ma ci mettiamo in pausa in favore di X-Force per un po'."