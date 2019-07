Avengers: Endgame, Dave Bautista: "Drax è deluso per non aver ucciso Thanos con le sue mani"

Secondo Dave Bautista, Drax è molto deluso per non essere riuscito ad eliminare Thanos con le sue stesse mani alla fine di Avengers: Endgame.

Dave Bautista è tornato a parlare di Avengers: Endgame e della delusione che il suo Drax deve aver provato alla fine della battaglia. Lo ritroveremo arrabbiatissimo quando riprenderà i panni del personaggio in Guardiani della Galassia 3?

In una recente intervista con GQ, Dave Bautista ha fatto una previsione su Drax, quando tornerà in Guardiani della Galassia 3, e su un possibile nuovo villain che non sia Thanos: "Penso che sia deluso per non aver ucciso Thanos con le sue stesse mani. Ci ho pensato proprio un pò di tempo fa. James Gunn è una persona creativa per cui penso che scaverà nei suoi sentimenti e ne uscirà con un nuovo villain e qualcosa per Drax e sono certo che il pubblico apprezzerà. Per me lui è un genio".

Come sa bene chi segue da anni le vicende del Marvel Cinematic Universe e dei fumetti della Casa delle Idee, Drax il distruttore ha le sue buone ragioni per avercela con Thanos, ancor prima dell'inizio della guerra degli Avengers contro il Titano pazzo, ancor prima che il villain interpretato da Josh Brolin decidesse di schioccare le dita in Avengers: Infinity War. Certo, bisogna ammettere che la sceneggiatura degli ultimi due film corali dei Vendicatori non è stata poi molto clemente con il personaggio di Bautista, che prima è finito vittima della decimazione, poi si è visto "sottrarre la preda" da Iron Man e dal suo sacrificio in Avengers: Endgame.

Inutile dire, dunque, quanto tutti i fan di Drax stiano aspettando la giusta vendetta per il personaggio. Almeno quanto Dave Bautista, e chissà che James Gunn non riesca a far contenti tutti durante il nuovo capitolo di Guardiani della Galassia, le cui riprese dovrebbero partire nel 2020, per un'uscita in sala prevista nel 2021.