Avengers: Endgame, la creazione del Guanto dell'Infinito svelata da un fotografo

Uno sguardo al backstage di Avengers: Endgame rivela la fase di creazione del Guanto dell'Infinito usato da Thanos, immortalata da un fotografo. Chuck Zlotnick ha immortalato l'amico Fred intento a lavorare al mitico Guanto, uno degli oggetti più potenti del Marvel Cinematic Universe.

Il regista Joe Russo ha spiegato che era fondamentale che Thanos rimanesse l'essere più potente in entrambi i film, anche se in Avengers: Endgame Thanos è più forte che in Avengers: Infinity War. Ecco le sue parole:

"Sappiamo quanto Thanos sia potente visto il modo in cui sconfigge rapidamente Hulk in Infinity War, perciò è una scelta estremamente dolorosa mettergli in mano il Guanto che controlla l'universo. Danneggia permanentemente gli esseri più forti e sono pochi a sopravvivergli."

