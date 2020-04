Avengers: Endgame, Marvel conferma un easter egg legato ad Iron Man

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in un'immagine dal primo teaser trailer

La Marvel ha confermato un easter egg di Avengers: Endgame che omaggiava il primo film di Iron Man. È accaduto all'interno di un thread di Twitter avviato dall'account principale della Disney, che ha proposto ai followers una serie di Easter Eggs legati alle produzioni cinematografiche della Casa del Topo.

On the hunt for Easter eggs? Look no further. We rounded up some of our favorites. Starting off with Pirates of the Caribbean: At World’s End. Can you find the hidden Mickey on the map? pic.twitter.com/r2aAFOEOf0 — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) April 10, 2020

Nelle ore successive, gli altri studios e/o brand - Disney Animation, Pixar, Marvel, Star Wars, Blue Sky e 20th Century Studios - si sono uniti al gioco con alcuni dettagli interessanti che i fan potrebbero non aver notato alla prima visione. Per quanto riguarda la Casa delle Idee, il loro contributo è stato la conferma ufficiale che l'inquadratura in cui gli Avengers dispongono le braccia in cerchio prima di partire all'interno del Regno Quantico è un omaggio al design del reattore che manteneva in vita Tony Stark nel primissimo film del Marvel Cinematic Universe, lo stesso che vediamo al funerale dell'eroe dopo il suo sacrificio per sconfiggere una volta per tutte il perfido Thanos.

Avengers: Endgame non è l'unico film ad aver partecipato a questo simpatico gioco. Disney e Pixar hanno sottolineato la presenza di omaggi nascosti a Topolino in Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo e Toy Story, mentre la Disney Animation ha proposto un Easter Egg all'interno di Oceania.

L'account di Star Wars ha svelato che il nome da Stormtrooper di Finn, FN-2187, è un rimando al numero della cella in cui era rinchiusa Leia in Guerre stellari, mentre Blue Sky ha mostrato come una location in Spie sotto copertura sia ricalcata sul modello digitale di uno dei luoghi presenti nel loro film precedente, Ferdinand. La 20th Century Studios, dal canto suo, ha suggerito che i titoli di coda di The Greatest Showman contengano un rimando a un altro film del produttore esecutivo James Mangold, ossia, a giudicare dai commenti, Logan - The Wolverine, uscito lo stesso anno.