Avengers: Endgame, un concept art di Teschio Rosso svela il terrificante potere della Gemma dell'Anima

Un nuovo concept art di Avengers: Endgame dedicato a Teschio Rosso raffigura il guardiano della Gemma dell'Anima in fiamme, conseguenza del suo terrificante potere.

L'illustratore Rodney Fuentebella ha infatti condiviso su Instagram un nuovo concept art mai utilizzato per Avengers: Endgame in cui il personaggio di Teschio Rosso è avvolto dalle fiamme spiegando nella didascalia che il suo aspetto è dovuto alla Gemma dell'Anima, che controlla e divide la sua anima.

Il ritorno di Teschio Rosso in Avengers: Infinity War e successivamente in Avengers: Endgame è stato uno dei momenti che ha sorpreso di più i fan, che lo hanno ritrovato in veste di custode della Gemma dell'Anima. L'aspetto che, però, abbiamo visto nel film è totalmente diverso da questo disegno trapelato negli ultimi giorni, probabilmente per via di una semplice scelta stilistica da parte del team creativo.

Ricordiamo che Teschio Rosso, dopo la sua presunta morte nel primo film dedicato a Captain America, torna nel penultimo capitolo dei vendicatori come custode di una delle Gemme dell'Infinito, confinato sul pianeta Vormir a causa della cupidigia dimostrata in vita, che aveva consacrato alla ricerca del Tesseract. Teschio Rosso incontra Thanos e Gamora in Avengers: Infinity War, informando Thanos che deve sacrificare qualcuno che ama per recuperare la Gemma. In seguito, lo ritroviamo in in Avengers: Endgame dove comunica a Black Widow e Occhio di Falco, su Vormir per imposessarsi della Gemma, che uno di loro dovrà sacriricarsi per permettere all'altro di portare a termine la missione.