Avengers: Endgame, Chris Hemsworth diventa Thor Grasso in un video!

Avengers: Endgame mostra Thor, l'eroe interpretato da Chris Hemsworth, in un'inedita versione e un video dedicato al backstage mostra la trasformazione dell'attore in Thor Grasso.

Nel filmato si vede la star australiana indossare la tuta che aggiunge al suo invidiabile fisico perfetto molti chili e Chris Hemsworth racconta poi come fosse realizzato il trucco e il modo in cui persino la sua voce doveva essere modificata leggermente.

Paul Rudd e Tessa Thompson, altri due protagonisti di Avengers: Endgame, lodano poi la sua interpretazione e il senso dell'umorismo che hanno reso la sua performance davvero indimenticabile!

Ecco il divertente video:

Il film campione d'incassi diretto dai fratelli Russo verrà messo in vendita da Walt Disney Studios Home Entertainment il 4 settembre, anche in una speciale Steelbook con il blu-ray all'interno.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, l'italiano sarà proposto in Dolby Digital Plus 7.1 sulle edizioni Blu-ray e con HDR limitato ad HDR 10 per la versione UHD, mentre l'audio inglese sarà codificato in DTS-HD Master Audio 7.1 e Dolby Atmos. Vista la lunghezza del film, è previsto che gli extra siano contenuti in un disco bonus aggiuntivo.

La lista dei contenuti extra: