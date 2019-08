Avengers: Endgame disponibile su Chili con tanti contenuti premium!

Avengers: Endgame è appena approdato su Chili, dopo aver occupato le sale dei cinema per oltre 3 mesi (considerando anche il suo ritorno) e aver battuto ogni record precedentemente stabilito al botteghino.

Questo non significa solo che, da questo momento, chi non ha ancora visto il film Marvel non ha più scuse, ma vuol dire anche che, chiunque avesse voglia di vedere e rivedere le ultime avventure di Iron Man dopo averlo fatto al cinema, ora può farlo tranquillamente da casa. Avengers: Endgame è infatti acquistabile su Chili al costo di 13,99 per la versione in SD e 16,99 euro per le versioni in HD e HD+. Insieme al film, gli utenti potranno scaricare anche 16 contenuti premium tra gag e scene tagliate.

Le sorprese per i fan degli Avengers non finiscono qui: acquistando Endgame entro il 25 agosto si riceverà un buono, utilizzabile dal 26 agosto al 1° settembre, che darà diritto all'acquisto di un altro dei film Marvel presenti nel catalogo ma alla metà del prezzo.

