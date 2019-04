Avengers: Endgame, chi sopravviverà al termine della lotta con Thanos?

Avengers: Endgame concluderà la storia con protagonisti i supereroi sviluppata nell'ultimo decennio e rivelerà il destino dei personaggi al centro del Marvel Cinematic Universe.

Il sito della CNN ha ora condiviso un interessante riepilogo della situazione di tutti i protagonisti degli adattamenti dei fumetti, cercando di capire chi dovrebbe definitivamente uscire di scena e gli eroi che dovrebbero invece tornare anche in futuro.

Ant-Man non è tra le vittime di Thanos e il suo legame con il Regno Quantico potrebbe risultare essenziale per sconfiggere Thanos e cercare di riportare "in vita" Wasp, Hank Pym e Janet Van Dyne. Le probabilità che sopravviva, inoltre, sono molto alte.

Black Panther è attualmente "morto", ma rientrerà in scena in vista del sequel già annunciato dallo studio.

Black Widow ha già un film da assoluta protagonista in fase di sviluppo, anche se il cinecomic dovrebbe essere dedicato alle origini del suo personaggio. Scarlett Johansson potrebbe quindi uscire di scena in Endgame, dedicandosi in futuro ad altri progetti.

Bruce Banner/Hulk è attualmente vivo ed è un personaggio molto importante nel team degli Avenger. Per ora Mark Ruffalo non ha ancora ottenuto un lungometraggio da protagonista e il suo contratto prevede la realizzazione di sei film Marvel. Bruce dovrebbe quasi sicuramente restare in vita al termine di Endgame.

Bucky Barnes è morto in Infinity War, tuttavia sembra destinato a raccogliere l'eredità di Captain America nei film successivi a Endgame, come accade nei fumetti. Sebastian Stan, inoltre, avrebbe firmato un accordo che prevede 9 lungometraggi e in futuro si parla anche di una serie tv destinata a Disney+.

Captain America/Steve Rogers è uno degli Avengers ancora in vita, tuttavia Chris Evans ha fatto intendere che abbia già detto addio all'eroe, rendendo quasi certa la sua uscita di scena al termine di Endgame

Captain Marvel ha debuttato da poco nei cinema e Carol Danvers è tra i nomi che ritorneranno senza troppi dubbi nei prossimi film.

Doctor Strange è tra le vittime di Thanos, ma ritornerà in un già annunciato sequel.

Drax è attualmente morto, tuttavia il personaggio di Dave Bautista sembra sia una presenza importante in Guardiani della Galassia Vol. 3.

Falcon è tra le vittime, ma tornerà in scena anche nella serie tv con protagonista Bucky.

Gamora è stata sacrificata da Thanos, tuttavia dovrebbe ritornare in vita e apparire nel terzo capitolo delle avventure dei Guardiani.

Groot si è "dissolto" dopo lo schiocco, ma è un personaggio talmente amato dai fan che sembra quasi impossibile non ritorni in vita.

Happy Hogan è vivo e appare nel trailer di Spider-Man: Far From Home, confermando quindi che non perirà nel nuovo film degli Avengers.

Occhio di Falco è ritornato in scena nel trailer di Endgame e potrebbe essere animato dalla voglia di vendicarsi, visto che i fan non sanno quanto accaduto alla sua famiglia. Jeremy Renner sembra però uno degli attori pronti a dire addio al MCU con il film diretto dai fratelli Russo.

Iron Man è uno dei personaggi più amati dai fan, tuttavia il contratto di Robert Downey Jr. si è concluso e sembra che Tony Stark sia destinato a dire addio in modo epico.

Loki è stato una delle prime vittime del villain interpretato da Josh Brolin. Tom Hiddleston sarà però la star di una serie prodotta per Disney+. Il progetto sembra comunque essere ambientato prima degli eventi di Infinity War, rendendo quindi la morte dell'antieroe definitiva.

Mantis è tra le persone scomparse in Infinity War, ma il personaggio sembra destinato a essere uno dei protagonisti di Guardiani della Galassia Vol. 3.

M'Baku non è apparso nei trailer di Endgame, ma il suo interprete Winston Duke ha confermato la propria presenza nel film, facendo ipotizzare una sua ascesa al trono di Wakanda dopo la "morte" di T'Challa.

Nebula è la figlia adottiva di Thanos e dovrebbe essere molto importante nella lotta contro il villain. Il personaggio interpretato da Karen Gillan potrebbe uascire di scena al termine di Endgame, anche se l'attrice ha accennato a un suo possibile ritorno tra le fila dei Guardiani della Galassia. Il destino di Nebula rimane quindi incerto.

Nick Fury è tra le persone scomparse al termine di Infinity War e ritornerà in Spider-Man: Far From Home.

Okoye è tra i personaggi più amati di Black Panther e attualmente è in vita. Danai Gurira non ha parlato del suo possibile ritorno nel sequel del cinecomic, tuttavia una sua uscita di scena sembra molto improbabile.

Pepper Potts è attualmente viva e nel trailer del prossimo film dedicato a Peter Parker ci sono degli elementi che fanno presupporre che sopravviva anche in Endgame.

Rocket è vivo e sembra destinato a rimanerlo a lungo.

Scarlet Witch è morta in Infinity War, ma ritornerà nella serie Disney+ dedicata a Wanda Maximoff e Vision.

Shuri è tra i morti, ma la sorella minore di T'Challa dovrebbe essere una presenza importante nel sequel di Black Panther.

Spider-Man è temporaneamente uscito di scena con un'emozionante scena in Infinity War, ma Tom Holland sarà una delle star dei film tratti dai fumetti della Marvel anche in futuro.

Star-Lord è morto, ma le probabilità che non ritorni in scena sono praticamente nulle.

L'Antico è morto in Doctor Strange, tuttavia Tilda Swinton sembra faccia parte del cast di Endgame, forse grazie a qualche flashback o viaggio nel tempo. Il personaggio sembra comunque destinato a non tornare in futuro.

Thor è vivo e Chris Hemsworth ha svelato che il suo contratto è terminato con Endgame. Il successo di Ragnarok fa però presupporre un'estensione dell'accordo con la Marvel.

Valkyrie è viva e i responsabili della Marvel sembrano intenzionati a dare in futuro maggiore spazio al personaggio interpretato da Tessa Thompson.

Vision è tra le vittime, ma potrebbe sopravvivere grazie alla sua natura davvero unica, considerando inoltre la scelta di renderlo protagonista di una serie tv.

War Machine è sopravvissuto allo schiocco di Thanos, ma il suo destino sembra legato a quello di Tony Stark, anche se potrebbe rimanere in vita.

Wasp è morta, ma Hope van Dyne potrebbe sopravvivere all'epica lotta contro Thanos, anche se per ora non è stata confermata la produzione di Ant-Man 3.

Wong è vivo e ritornerà nel sequel di Doctor Strange.

Thanos, dopo aver vinto in Infinity War, ha poche speranze di sopravvivere in Endgame.

Avengers: Endgame, diretto dai fratelli Russo, arriverà nei cinema italiani il 24 aprile.