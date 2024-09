Un dirigente Marvel svela: "Gli Avengers non si riuniranno in una serie tv"

Brad Winderbaum è sicuro, gli Avengers non ritorneranno in una serie tv, ma la prossima volta sarà sul grande schermo e per un grande evento

I Marvel Studios hanno avuto fortune alterne su Disney+. Per quasi ogni WandaVision c'è stata una Secret Invasion, e alcune serie non sono state all'altezza del loro potenziale.

Con serie come Daredevil: Born Again, Wonder Man e Vision in arrivo, il futuro sembra luminoso per l'offerta di streaming del MCU, soprattutto ora che lo studio sta riducendo la sua produzione sul piccolo schermo. Si potrebbe pensare che mettere insieme un progetto sugli Avengers sia un modo garantito per portare nuovi abbonati allo streamer e forse raccontare una storia molto diversa con la squadra.

Tuttavia, mentre abbiamo visto i singoli membri della squadra essere al centro dell'attenzione, Brad Winderbaum, dirigente dei Marvel Studios, ha chiuso la porta a un vero e proprio team-up.

Avengers: la squadra non verrà ricomposta in una serie Marvel

Winderbaum ha spiegato che le serie Marvel non vedranno mai l'apparizione degli Avengers:

"Penso che i Vendicatori rappresentino un giorno in cui gli eroi più potenti della Terra dovevano riunirsi. In un lungometraggio, che è un pezzo di dichiarazione, ha senso che ci sia un evento che li galvanizza tutti. Penso che in uno show televisivo di lunga durata sia più impegnativo avere ogni giorno "quell'evento particolare".

"Nei fumetti si può fare. È l'universo Marvel, e ci sono sempre cose spettacolari che accadono. Sì, ma se leggete i fumetti, sapete che i Vendicatori si assemblano davvero in modo da potersi smontare, e poi assemblare di nuovo, e poi smontare di nuovo. È possibile? Sì".

"Ma da un punto di vista narrativo, diventa come un'ascensione e una discesa, che... potrebbe essere davvero interessante per una storia di lunga durata. Ma sarebbe uno schema molto particolare per una serie televisiva", ha concluso Winderbaum.

Una speranza per la serie sugli Young Avengers?

Portare gli eroi più potenti della Terra in televisione sarebbe probabilmente troppo costoso e immaginiamo che la priorità sia quella di riportare questi personaggi nelle sale cinematografiche. Questo significa anche che, se gli Young Avengers verranno realizzati, si tratterà di un progetto per il grande schermo.

In un'intervista separata con Screen Rant, è stato chiesto a Winderbuam quali siano i piani per la più ampia Saga del Multiverso, mentre ci avviciniamo al traguardo di Avengers: Secret Wars. Infatti, sembra aver confermato che quel film sarà effettivamente il punto di arrivo di questa era narrativa:

"Penso che Secret Wars sarà un'incredibile conclusione della Saga. Penso che farà sentire il viaggio come se ne fosse valsa la pena". Avengers: Doomsday uscirà nelle sale nel maggio 2026****, mentre Avengers: Secret Wars seguirà l'anno successivo.