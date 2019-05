Avengers: Endgame, il cast ringiovanito con la CGI per la Battaglia di New York

Il cast di Avengers: Endgame è stato ringiovanito con la CGI per le scene della Battaglia di New York.

Il cast di Avengers: Endgame è stato ringiovanito in CGI per le sequenze della Battaglia di New York presenti nel cinecomic.

Avengers Endgame - Mark Ruffalo è Hulk in una divertente sequenza

Come sappiamo, in Avengers: Endgame i Vendicatori si dividono in gruppi e viaggiano nel passato per recuperare le Gemme dell'Infinito e annullare gli effetti della Decimazione. Una nutrita delegazione si reca indietro nel 2012, all'epoca della Battaglia di New York vista in The Avengers. Qui Captain America, Iron Man, Hulk e Ant-Man si imbattono nelle loro versioni più giovani.

Avengers: Endgame potrebbe aver svelato il nuovo villain dell'MCU

Trent Claus, mago degli effetti speciali dello studio Lola VFX, ha confermato che la versione dei personaggi del 2012 è stata sottilmente ringiovanita in CGI: "2012 e 2014, sono distanze abbastanza brevi nel passato perciò non hanno richiesto cambiamenti anatomici importanti, però ci sono delle piccole differenze. Quando giravamo le scene che ricreano quel momento di The Avengers, volevamo che gli attori sembrassero davvero più giovani, come erano all'epoca, così abbiamo applicato dei piccoli cambiamenti."

Lo studio non ha ricreato i personaggi interamente in digitale, ma ha preferito usare esistenti performance modificandole attraverso la CGI ritoccandole frame-by-frame per rendere l'effetto il più naturale possibile: "Il lavoro che facciamo non è creare una replica degli attori in CGI. Usiamo il girato vero in modo da modificare l'aspetto dell'attore nella performance, senza ricreare qualcosa di nuovo. Trattiamo ogni frame come un dipinto in cui lavoriamo con la luce e con le ombre, con la forma, la composizione e tutto ciò che occorre per raggiungere lo scopo."

Avengers: Endgame, come Marvel ha fatto del film un evento cinematografico senza precedenti

Avengers: Endgame è al cinema. Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame.